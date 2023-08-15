Brown: "Red Bull'da iki Perez olsaydı, şampiyonluk savaşının ucu açık olurdu"
McLaren takım patronu Zak Brown, şu anda Red Bull'dan ziyade Max Verstappen'in baskın olduğunu düşünüyor.
Red Bull Racing bu yılki yarışların tamamını kazandı ve arka arkaya en çok yarış kazanan takım olma rekorunu da eline geçirdi.
Her iki şampiyonada da rahat şekilde ilk sırada yer alan Red Bull, avantajından ötürü 2024 yılına odaklanmaya başlamış durumda.
Red Bull'un şu anda rahat olmasını sağlayan şeylerden birisi de, iki pilotu arasındaki puan farkı. Verstappen 12 yarışta aldığı 10 zaferle, takım arkadaşı Perez'e ciddi bir üstünlük kurdu ve büyük bir mucize yaşanmadığı takdirde sezonun bitiminden çok önce şampiyon olacak.
ESPN'e konuşan McLaren takım patronu Zak Brown, bu hakimiyetle ilgili görüşlerini açıkladı ve bu kadar büyük bir farkın Red Bull'dan değil, Verstappen'den kaynaklandığını dile getirdi.
Brown, "Herkesi geride bırakan Red Bull değil, Verstappen."
"Max-Red Bull kombinasyonu şu anda rakipsiz. Hem takım hem de Max hata yapmıyor."
"Eğer araçta iki tane -kusura bakmayın ama- Sergio [Perez] olsaydı, şampiyonadaki mücadelenin ucu açık olurdu." dedi.
Brown, Verstappen olmadan şampiyonanın çok daha heyecanlı olacağını söylüyor.
"Eğer ikinci olan herkes zafer elde etmiş olsaydı, o zaman şampiyona çok daha rekabetçi ve heyecanlı olurdu."
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates in the garage with his team after qualifying
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Biz birkaç kez ikinci olduk, Ferrari'nin bir ikinciliği var, Mercedes'in birkaç ikinciliği var, Sergio için de durum öyle."
"O zaman en az bir yarış kazanan beş takım olurdu."
Red Bull üstünlüğünün taraftarların spora olan ilgisini azaltacağı görüşleri var.
Brown bundan korkmuyor ve şöyle diyor: "Yarışlar son derece heyecanlı geçiyor ve her şeyin kazanandan ibaret olmadığını biliyoruz."
"Gridin her yerinde mücadele var ve yarışlar harika."
"Mesela Tiger Woods her şeyi kazandığında reytingler en yüksek seviyedeydi, taraftarlar performansının zirvesinde olan bir sporcuyu seyretmeyi takdir etti."
"Sonsuza kadar bu şekilde kalmasını istemem ama bunun spora zarar verdiğini düşünmüyorum."
"Rekabet harika ve neredeyse tüm grid birbiriyle mücadele edebiliyor. Kendi çıkarlarım nedeniyle bunun sonsuza kadar sürmesini istemem ama şimdilik kabul edilebilir."
McLaren gözünü ikinciliğe dikti
McLaren gözünü ikinciliğe dikti McLaren gözünü ikinciliğe dikti
Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici"
Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici" Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici"
McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda
McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda
Piastri: "2023'ün başında podyum için mücadele etmek bir hayaldi"
Piastri: "2023'ün başında podyum için mücadele etmek bir hayaldi" Piastri: "2023'ün başında podyum için mücadele etmek bir hayaldi"
McLaren'ın yeni rüzgar tüneli faaliyete geçti
McLaren'ın yeni rüzgar tüneli faaliyete geçti McLaren'ın yeni rüzgar tüneli faaliyete geçti
Stella: "Yeni kurallar takip kalitesini ciddi anlamda arttırdı"
Stella: "Yeni kurallar takip kalitesini ciddi anlamda arttırdı" Stella: "Yeni kurallar takip kalitesini ciddi anlamda arttırdı"
Son Haberler
Croft: "FIA'nın F1'de 'kural koyucu' olması engellenmeli"
Croft: "FIA'nın F1'de 'kural koyucu' olması engellenmeli" Croft: "FIA'nın F1'de 'kural koyucu' olması engellenmeli"
F1 sidepod savaşında, rampa şeklindeki tasarım nasıl kazanan taraf oldu?
F1 sidepod savaşında, rampa şeklindeki tasarım nasıl kazanan taraf oldu? F1 sidepod savaşında, rampa şeklindeki tasarım nasıl kazanan taraf oldu?
Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu"
Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu" Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu"
Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor
Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar