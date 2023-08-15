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Brown: "Red Bull'da iki Perez olsaydı, şampiyonluk savaşının ucu açık olurdu"

McLaren takım patronu Zak Brown, şu anda Red Bull'dan ziyade Max Verstappen'in baskın olduğunu düşünüyor.

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Red Bull Racing bu yılki yarışların tamamını kazandı ve arka arkaya en çok yarış kazanan takım olma rekorunu da eline geçirdi.

Her iki şampiyonada da rahat şekilde ilk sırada yer alan Red Bull, avantajından ötürü 2024 yılına odaklanmaya başlamış durumda.

Red Bull'un şu anda rahat olmasını sağlayan şeylerden birisi de, iki pilotu arasındaki puan farkı. Verstappen 12 yarışta aldığı 10 zaferle, takım arkadaşı Perez'e ciddi bir üstünlük kurdu ve büyük bir mucize yaşanmadığı takdirde sezonun bitiminden çok önce şampiyon olacak.

ESPN'e konuşan McLaren takım patronu Zak Brown, bu hakimiyetle ilgili görüşlerini açıkladı ve bu kadar büyük bir farkın Red Bull'dan değil, Verstappen'den kaynaklandığını dile getirdi.

Brown, "Herkesi geride bırakan Red Bull değil, Verstappen."

"Max-Red Bull kombinasyonu şu anda rakipsiz. Hem takım hem de Max hata yapmıyor."

"Eğer araçta iki tane -kusura bakmayın ama- Sergio [Perez] olsaydı, şampiyonadaki mücadelenin ucu açık olurdu." dedi.

Brown, Verstappen olmadan şampiyonanın çok daha heyecanlı olacağını söylüyor.

"Eğer ikinci olan herkes zafer elde etmiş olsaydı, o zaman şampiyona çok daha rekabetçi ve heyecanlı olurdu."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates in the garage with his team after qualifying

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates in the garage with his team after qualifying

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Biz birkaç kez ikinci olduk, Ferrari'nin bir ikinciliği var, Mercedes'in birkaç ikinciliği var, Sergio için de durum öyle."

"O zaman en az bir yarış kazanan beş takım olurdu."

Red Bull üstünlüğünün taraftarların spora olan ilgisini azaltacağı görüşleri var.

Brown bundan korkmuyor ve şöyle diyor: "Yarışlar son derece heyecanlı geçiyor ve her şeyin kazanandan ibaret olmadığını biliyoruz."

"Gridin her yerinde mücadele var ve yarışlar harika."

"Mesela Tiger Woods her şeyi kazandığında reytingler en yüksek seviyedeydi, taraftarlar performansının zirvesinde olan bir sporcuyu seyretmeyi takdir etti."

"Sonsuza kadar bu şekilde kalmasını istemem ama bunun spora zarar verdiğini düşünmüyorum."

"Rekabet harika ve neredeyse tüm grid birbiriyle mücadele edebiliyor. Kendi çıkarlarım nedeniyle bunun sonsuza kadar sürmesini istemem ama şimdilik kabul edilebilir."

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