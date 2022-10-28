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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Brown: "Red Bull'a ceza verilmesi doğru karar"

McLaren takım patronu Zak Brown, FIA'nın Red Bull'a yaptırım uygulamasından memnun kalmakla birlikte daha güçlü adımlar atılması gerektiğini de ekliyor.

Altay Gök
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Brown: "Red Bull'a ceza verilmesi doğru karar"
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FIA, uzun zamandır devam eden bütçe sınırı tartışmasına son noktayı koydu ve üç hafta önce sınırı geçtiklerini açıklanan Red Bull'un cezalandırıldığını duyurdu.

Takım bu kapsamda 7 milyon Euro para cezasına çarptırıldı ve gelecek sezonki aerodinamik test (rüzgar tüneli, CFD, vesaire) zamanları da %10 azaltıldı. 

Meksika GP 1. antrenman seansı öncesi hızlı bir açıklamada bulunan Zak Brown, cezadan memnun olduğunu ancak daha güçlü yaptırımlara ihtiyaç duyduklarını düşünüyor.

Brown, "Bütçe sınırı soruşturmasının karmaşık bir süreç olduğunun, FIA'nın da bu süreci kapsamlı ve şeffaf bir şekilde yürüttüğünün farkındayız."

"Gerçeğin ortaya çıkmasından ve sonucun beklediğimiz gibi olmasından memnuniyet duyuyorum. Bir takım maliyet sınırını ihlal etmiş, diğer 9 takım ise kurallara uygun hareket etmiştir. Bu nedenle cezai işlem uygulanması doğru olacaktır."

"FIA'nın daha etkili olabilmesi ve kurallar bu şekilde ihlal edildiğinde verdiği cezaların diğerlerine ders olması için gelecekte çok daha güçlü yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

"Bu süreçten çıkarılan derslerin, tüm takımların gelecekte herhangi bir ihlalden kaçınmak için kuralları net bir şekilde anlamalarını sağlayacağını düşünüyoruz."

"Harekete geçtiklerini görmekten memnuniyet duymakla birlikte, FIA'nın gelecekte kuralları kasıtlı olarak ihlal edenlere karşı daha güçlü adımlar atmasını umuyoruz." dedi.

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Canlı anlatım: Meksika GP 1. antrenman seansı
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