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Formula 1 Macaristan GP

Brown: "Red Bull, Verstappen'den korkuyor"

McLaren'ın CEO'su Zak Brown, Red Bull'un Max Verstappen'den korktuğu için kendisi hatalı olsa dahi destek verdiğini düşünüyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Avusturya'da Max Verstappen ve Lando Norris temas yaşamış, bu temas sonucu McLaren pilotu yarış dışı kalmıştı.

İkilinin temasının ardından McLaren çok öfkelendi ve özellikle Zak Brown çok sert açıklamalarda bulundu.

Brown, kazanın üzerinden uzun zaman geçse de Red Bull ve Verstappen'e yüklenmeyi sürdürüyor.

Brown, The Independent'a yaptığı açıklamada “Görünüşe göre Red Bull Verstappen'den korkuyor.

"Eğer kimse Max'e kurallara aykırı bir şey yaptığını söylemezse, neden bu konudaki fikrini değiştirsin ki?"

"Christian Horner'ın telsize bağlanıp, Lando'yu suçlu olarak göstermesi... Siz kimi kandırıyorsunuz? Herkes olanları gördü. Kurallar açık, boşluk bırakmak zorundasınız ve Max bırakmadı."

"Horner neden bu konuda bir şey söylemek zorunda hissediyor? Bu tamamen yanlış bir hareketti.”

“Biz sürücülerimize karşı hep dürüstüz."

Brown, Horner ile arasında kişisel bir sorun olmadığını da ekledi.

“Ben sadece doğru bulmadığım şeylere tepki gösteririm, sorunlar hakkında konuşurum. Horner ile daha fazla sorun yaşıyorum var çünkü yanlış olduğunu düşündüğüm her türlü şeyi söylüyor ve yapıyor."

"Birkaç yıl önce Red Bull bütçe sınırını aştığında, bütçe sınırının bütünlüğünün Formula 1 'in başarısı için çok önemli olduğunu ve bu ihlali ciddiye almazsak sporun sonsuza kadar zarar göreceğini hissettim."

"Ben sporun bütünlüğünü korumaya çalışıyordum fakat Red Bull'un umurunda değildi."

"Bu yüzden bu konu hakkında konuşmaya başladım.”

Zak Brown, McLaren Racing

Zak Brown, McLaren Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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