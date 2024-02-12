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Brown, Red Bull ve RB hakkındaki 'sportif adalet' çağrılarını yineledi

Zak Brown, 2024 sezonu yaklaşırken F1'in takımlar arasındaki ilişkilere daha yakından bakması yönündeki arzusunu yineledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Zak Brown, CEO, McLaren Racing

McLaren CEO'sunun Red Bull'u işaret ederek bazı takımlarla ilgili şikayeti yeni bir şey değil.

Hem Red Bull hem de Visa Cash App RB'nin nihai olarak aynı şirkete ait olması nedeniyle Brown bunun F1'in 'sportif adaletini' ortadan kaldırabileceğini düşünüyor.

2005 yılından bu yana Avusturyalı Red Bull GmbH şirketi hem Red Bull Racing'in hem de Faenza merkezli takımın sahibi.

Bu takım 2024'te Visa Cash App RB adını alacak ve Helmut Marko gibi Red Bull'un bazı kilit isimleri Milton Keynes takımıyla önceki yıllara kıyasla daha yakın bir ilişki içinde olacaklarını belirttiler.

Brown ise bunun gözden geçirilmesini istiyor.

Brown, McLaren'in görünüm tanıtımı sırasında Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bence kimin önde olacağını kesin olarak söylemek biraz zor çünkü grid şu anda inanılmaz derecede yakın."

"Gerçekten bütçe sınırı sayesinde eşitlik sağlandı."

"Gelecek için düzenlemeler konusunda hâlâ yapmamız gereken bazı çalışmalar var. A ve B takımının ve ortak sahipliğin sportif adaletten uzaklaşmamak için gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

2024'te kimin önde olacağını düşündüğüne gelince, 'her şeyin Red Bull'u işaret ettiğini' öne sürdü.

"Bunu tahmin etmek zor; Mercedes ve Ferrari inanılmaz takımlar."

"Ama tüm oklar Red Bull'u işaret ediyor ve herkes favorinin onlar olacağını düşünüyor. Geçen yıl yaptıklarına bakılırsa öyle de olmalılar ama geçen yıl aracımızda gördüğünüz gelişim hızını da göz önünde bulundurursak, kimin önde olacağını kesin olarak söylemek biraz zor."

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