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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Brown: ''Red Bull, kendi motorunu üretmeye karar vererek çok cesur davrandı''

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

McLaren CEO'su Zak Brown, kendi güç ünitelerini üretmeye karar veren Red Bull'un ''çok cesur'' davrandığını söyledi.

Brown: ''Red Bull, kendi motorunu üretmeye karar vererek çok cesur davrandı''

Honda'nın bu senenin sonunda Formula 1'den çekileceğini duyurması ile birlikte Red Bull, 2022'den itibaren Honda'nın projesini kendi devralmaya karar vermiş ve Red Bull Powertrains'i kurmuştu.

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Red Bull, 2025'de gelecek motor regülasyonları için tamamen kendi güç ünitesini üreterek, 2025'den itibaren baştan sona Red Bull Powertrains'in ürettiği motorlarla yarışmayı planlıyor.

Bu proje, Red Bull'un 2004'de Jaguar'ı alarak kendi takımını kurması kadar kapsamlı ve karmaşık bir proje.

Brown, Red Bull'un bu projeyi başarıyla hayata getirebilecek kaynaklara ve bağlılığa sahip olduğuna inansa da, yine de bu projenin büyük riskler barındırdığını düşünüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Konu hakkında konuşan Brown, şu ifadeleri kullandı: ''Bence onların bu kararı, çok cesur bir karar.''

''Ancak eğer motorlar dondurulmuş olmasaydı, bu projeye girmezlerdi diye düşünüyorum. Çünkü o zaman devam ettirilmesi ve devralması gerekilen tonlarca geliştirme kaynağı ve veri olurdu ki böyle olsaydı; bu proje, mali açıdan uygulanabilir olmazdı.''

''Yeni gelen kuralların, harcamaları düşürmüş olması güzel.''

Red Bull, kendi motorlarını üreten Ferrari, Renault ve Mercedes gibi bu konuda tecrübeli ve büyük markaların içine girmiş olacak.

Brown, Red Bull'un çok yetenekli mühendisler ile anlaştığını dile getirirken, McLaren'ın yakın gelecekte kendi motorunu üretmeyi düşünmediğini belirtti.

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Brown, ''Bu proje, içinde riskler barındırıyor. Böyle bir şey kurmak ve yüzlerce çalışan almak, bolca yeni iş demek. Bunu söylemekle birlikte, oldukça yetenekli mühendisleri işe alıyorlar gibi duruyor.''

''Zaten hali hazırda üretilmiş bir motoru devralarak, sıfırdan motor için harcamaları gereken paradan, çok daha az harcayacaklar.''

''McLaren'ın yakın gelecekte kendi güç ünitesini üreteceğini düşünmüyorum. Eğer Honda hazır bir motoru Red Bull'a vermeseydi, Red Bull da motor alanına girmezdi.'' dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Jonathan Noble

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