Brown, Red Bull ile olan şampiyonluk mücadelesinde "gergin" olduğunu açıkladı

McLaren CEO'su Zak Brown, Woking merkezli takımın avantajının Red Bull tarafından azaltılabileceği konusunda “gergin” olduğunu açıkladı.

McLaren, Pazar günü COTA’da yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde Red Bull'un yaklaşık 39 puan önünde F1 Takımlar Şampiyonasının zirvesinde yer alıyor.

McLaren, yaz arasının bitiminden bu yana son dört yarışın üçünü kazanarak etkileyici bir performans sergiledi.

Lando Norris de Pilotlar Şampiyonluğu için Max Verstappen ile mücadele ediyor, ancak Hollandalı pilot, Austin sprint yarışını kazandı ve 54 puanla İngiliz pilotun önünde yer alıyor.

Yaz arasından bu yana McLaren, MCL38'in her tür pistte çalışması sayesinde yenilmesi gereken takım haline geldi.

Ancak takımın bu yükselişin tadını çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda Brown, rekabete baktığında endişeli bir ruh hali taşıdığını ifade etti.

Brown, “İnsanların kişiliklerine bağlı olarak muhtemelen ikisinin bir karışımı olduğunu düşünüyorum.”

“Özellikle benimki, her zaman dikiz aynasına bakıp biraz gergin olan bir kişilik ama hayatta bazı insanlar da zafer arayışının verdiği heyecanla motive olur. “

"Dolayısıyla, muhtemelen herkesi her gün yataktan kaldıran, bu küçük aşamalı kazanımları elde etmeye devam etmek için yüksek motivasyona sahip olan, her ikisinin sağlıklı bir doz kombinasyonudur." dedi.