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Formula 1 İtalya GP

Brown: "Red Bull her zamankinden daha istikrarsız görünüyor"

Zak Brown, takımdan ayrılan önemli isimler sebebiyle Red Bull'un son zamanlarda istikrarsızlaştığını dile getiriyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Mayıs ayında Newey'nin 2025'in ilk çeyreğinde takımdan ayrılacağını duyurdu.

Newey'nin bir Grand Prix hafta sonuna son ziyareti temmuz ayındaki Britanya Grand Prix'sinde, Red Bull'un Macaristan GP güncellemesini tanıtmasından bir hafta önceydi.

Max Verstappen, yeni güncellemeleri 'yetersiz' olarak nitelendirdi ve İspanya Grand Prix'sinden bu yana zafer kazanamadı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen İtalya Grand Prix'sini ise galibiyeti elde eden Charles Leclerc'in 38 saniye gerisinde bitirdi.

Sky F1 yorumcusu ve eski F1 pilotu Nico Rosberg, McLaren CEO'su Brown'a Red Bull'un son zamanlardaki formunu sordu ve şunları ekledi: "Gerçekten heveslerini kaybetmiş gibi görünüyorlar."

"Siz de Red Bull'dan size tonlarca CV geldiğini söylüyorsunuz. Ayrıca bazı önemli kişilerin takımdan ayrıldığını gördük."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, during the McLaren team celebrations

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, during the McLaren team celebrations

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Sadece Newey değil, Jonathan Wheatley de takımdan ayrılarak Audi'ye katılacak. Rob Marshall ise ocak ayında McLaren'e katıldı.

Brown şöyle yanıt verdi: "Orada neler olup bittiğini bilmiyorum ama şu anda Adrian Newey'nin bizim aracımıza bakıp nasıl geliştireceğimize karar vermesi güzel olurdu."

"Jonathan Wheatley de ayrılıyor ve biliyorsunuz, Rob Marshall da bize katıldı."

"Yani son zamanlarda takım için işler her zaman olduğundan daha istikrarsız gibi görünüyor."

Ancak Red Bull motor sporları patronu Helmut Marko, takımın performansındaki düşüşün sebebinin Newey olduğunu düşünmüyor.

Marko, "Elbette taraftarlar, düşüşümüzün Adrian Newey'nin ayrılışıyla bir ilgisi olduğunu düşünüyor."

"Ancak bu doğru değil. Newey ilkbahardan beri araçtaki güncellemelerin tüm ayrıntılarına dahil değil." dedi.

Newey'nin önümüzdeki günlerde yapılacak bir duyuruyla Aston Martin'e katılacağı tahmin ediliyor.

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