Brown: "Red Bull hamlesi, Ricciardo'ya geri dönüş için bir fırsat sunuyor"
McLaren CEO'su Zak Brown'a göre Daniel Ricciardo'nun, Red Bull'da yedek pilotluk rolünü üstlenmesinin ardından Formula 1 kariyerini değiştirme şansına sahip.
Avustralyalı pilotun McLaren ile beklenen sonuçları sağlayamaması üzerine bu yıl takım, kontratı bir sene erken bitirme kararı aldı.
Seçeneklerini değerlendirdikten sonra Ricciardo, 2024'te tam zamanlı olarak yarışa geri dönmeyi umarak, gelecek sezon için Red Bull'un yedek pilotu olmayı kabul etti.
Ricciardo'nun kendisi için en iyi kararı verip vermediğini sorgulanırken, McLaren CEO'su Brown bunun; ona F1'de yarış kazanmak için hâlâ gerekenlere sahip olduğunu göstermek için bir şans verebileceğine inanıyor.
Brown örnek olarak, Mercedes yedek pilotu Nyck de Vries'in 2023 sezonu için AlphaTauri'de bir koltuk bulmasını örnek verdi. Hollandalı, Williams pilotu Alex Albon'un yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hafta sonu onun yerini almasının ardından bu şansı elde etmişti.
Brown, "Sadece bir yarışın ardından de Vries'in karşısına çıkan fırsatlara bakın, birden inanılmaz ilgi görmeye başladı."
"Yani eğer Red Bull pilotlarından biri yarışamayacak durumda olursa, bu Ricciardo için bir fırsat olabilir." dedi.
Motorsport.com tarafından Red Bull'da yedek pilotluk kararının Haas'ta tam zamanlı bir pilot olmaktan daha iyi olup olmadığı sorulduğunda Brown, "Söylemesi biraz zor, eğer Haas'a gidip Kevin Magnussen'i geçerseniz de bu kendinizi kanıtlamanın bir yolu olabilir."
Daniel Ricciardo, McLaren
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
"Eğer bir Red Bull pilotu COVID olur ve yedek pilot olarak o araca binip yarışı kazanırsanız, gride geri dönebilirsiniz. Bu yüzden hangisinin daha iyi bir fırsat olacağını bilemiyorum." dedi.
Brown, yaz tatilinden sonra 2023 için bir takımı olmadığı netleştiğinde Ricciardo'ya diğer takımlar tarafından yoğun bir talep olmamasına şaşırdığını söyledi.
Brown, "2023 için pilot arayan takımların Ricciardo'yu düşünmemesine şaşırdım."
"Ama aynı zamanda Ricciardo'nun ilgilenmediği takımlar da vardı."
"Bu sporda kalmak istediği oldukça açık, toplam sekiz galibiyeti var ve birini de geçen yıl Monza'da kazanmıştı. Performansı olduğu kesin, sadece biz bazı şeyleri doğru yapamadık. Umarım başka bir yerde daha iyi bir konumda olur çünkü Daniel'ı gridde görmek isteriz." dedi.
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