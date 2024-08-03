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Formula 1 Belçika GP

Brown: "Red Bull gibi sürücü sorunu yaşamadığımız için mutluyum!"

McLaren CEO'su Zak Brown, Sergio Perez'i takımda tutmayı tercih eden Red Bull'un bu sezon yaşadığı 'sürücü sorunundan' muaf oldukları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 3. sıra, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, McLaren takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 3. sıra, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, McLaren takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kanada Grand Prix'si öncesinde çok yıllık yeni bir Red Bull sözleşmesi imzalamasına rağmen Perez, yaşadığı form düşüşü sebebiyle takımdan gönderileceği söylentilerinin merkezinde yer aldı.

Red Bull, McLaren'in sadece 42 puan gerisinde olduğu Takımlar Şampiyonluğu'nu üst üste üçüncü kez elde etmek için iki pilotun performansına ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak Perez'in geleceğine ilişkin spekülasyonları körükledi.

Perez'in Belçika GP'de ikincilikten sekizinciliğe düşerek hayal kırıklığı yaratmasının ardından takımın ertesi gün yapacağı toplantıdan sonra vereceği karar merakla bekleniyordu.

Toplantının ardından Perez'in yaz tatilinden sonra da Red Bull pilotu olarak kalacağı açıklandı.

Sky Sports F1 tarafından kendisine Red Bull'un Perez'i elinde tutmayı seçmesine şaşırıp şaşırmadığı sorulan Brown, "Evet, bu zor bir soru."

"Biliyorsunuz, iki takıma ve genç sürücü programına sahipler. Ama şu anda bir tane şampiyona lideri, bir tane de şampiyona yedincisinden oluşan bir sürücü kadroları var." 

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Perez harika bir sürücü, altı yarış galibiyetine sahip. Bu yüzden hepimiz onun kazanma kapasitesine sahip olduğunu biliyoruz, ancak şu anda biraz sorun yaşıyor gibi görünüyor."

"Orada neler olup bittiğini bilmiyorum ama evet, bu onların çözmesi gereken bir şey. Sürücü sorunum olmadığı için mutluyum!" yanıtını verdi.

Brown, McLaren'ın bu sezon Takımlar Şampiyonluğu'nu elde etmesi daha olası görünse de takımının gözünü her iki şampiyonluğa da diktiğini söyledi.

Brown'a Takımlar Şampiyonluğu'nun Pilotlar Şampiyonluğu'ndan daha mı öncelikli olduğu sorulduğunda şunları söyledi: "Her ikisi de öncelikli."

"Çünkü nihayetinde Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanmak için iki pilotumuzun da mümkün olduğunca üst sıralarda olması gerekiyor."

"Her iki pilotumuzu da ilk üçte görmek isterim. Şu anda ikinci ve dördüncüyüz. Pilotlar klasmanında ne kadar üst sırada olursak, Takımlar Şampiyonluğu'nu elde etmemiz daha kolay olacaktır. Bu yüzden her ikisini de hedefliyoruz."

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