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Formula 1 / Son dakika

Brown: "Racing Point, Stroll'un hastalığında şeffaf davranmadı"

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Brown: "Racing Point, Stroll'un hastalığında şeffaf davranmadı"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Eifel GP hafta sonunda Racing Point'in Lance Stroll'ün COVID-19 testiyle alakalı süreçte şeffaf davranmadığını söyledi.

Stroll, Nürburgring'de 3. antrenman seansı öncesinde kendisini iyi hissetmediği için piste çıkmadı ve takım onun COVID testinin pozitif çıkmadığını açıkladı.

Ancak yarış sabahı Almanya'dan ayrılarak İsviçre'deki evine dönen Stroll'un testi pozitif çıktı. Daha sonraki açıklamalarda Stroll'un Eifel GP öncesinde en son Salı günü test yaptırdığı ve o testin negatif olduğu, sonraki günlerde ekstra test yapılmadığı ortaya çıktı.

Racing Point kendisini, Stroll'un şahsi doktorunun önerine uyarak ekstra test yapmadıkları şeklinde savundu.

McLaren, bu sene Avustralya GP'de COVID-19 vakası görülen ilk takımdı. Brown, Eifel GP haftasında Stroll'un hasta olmasına rağmen düzenli test yaptırmasını sağlamayan takımı eleştirdi.

 

Brown, "McLaren olarak önceliğimiz kendi insanlarımız."

"Risk almayız, kumar oynamayız. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunun farkındayız. Herkesin sağlıklı kalmasını, yarışlara katılmaya devam etmeyi istiyoruz."

"Racing Point vakasına, vakalarına bakarsanız, ben olsam kendisini iyi hissetmeyen her kimse test yaptırırdım."

"Avustralya'da birisi iyi hissetmediğinde, Seidl ve ben doktor olmasak da onu izole etme konusunda hızlı karar aldık, ardından testler pozitif çıkınca takımı izole ettik ve o yarışın bizim için bittiğini biliyorduk."

"Tamam, doktoru onun testinin pozitif olmadığını düşünmüş olabilir. Ancak geriye dönüp baktığımızda, bu süreç farklı yönetilmeliydi. Doktoru kimdi bilmiyorum. Dr. Mallya mı, Dr. Seuss mu yoksa Dr. Dre miydi bilmiyorum."

"Ancak bir sonraki sefer, her semptom gösteren kişilerin test olmasını sağlamalıyız çünkü ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu biliyoruz." dedi.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, Perşembe günkü açıklamasında takımının "gezegendeki diğer sektörlerden daha fazla test yaptığını" söylemişti.

Brown, Szafnauer böyle bir iddiadan nasıl bu kadar emin olduğunu sorguladı ve padoktaki herkesin virüsün kontrol altında tutulması için şeffaf olması gerektiğini söyledi.

Brown, "Herkesin test protokolü nasıl çalışıyor bilmiyorum."

"Ben sadece bizim ne kadar test yaptığımızı biliyorum. Racing Point'in gezegendeki tüm şirketlerden daha fazla test yaptığını duydum. Nasıl bunu ölçtüler bilmiyorum."

"Bildiğim tek şey, Avustralya'da sorun yaşadığımızda hemen bunu herkesle paylaştık çünkü bu insanların sağlığı için ahlaki bir zorunluluk. İnsanlar bu konuda yüksek farkındalık sahibi olmalı. Mercedes de vaka olduğunda tam olarak aynısını yaptı."

"Bu yüzden tekrarlamam gerekirse, tüm detayları bilmiyorum. Sadece okuduklarımı ve gördüklerimi biliyorum. Bu konuda şeffaf davranmamış gibi görünüyorlar."

"Biz McLaren'da günlük olarak kendisini iyi hissetmeyenlere test yapıyoruz ve o kişinin sağlıklı olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Emin olana kadar onlar çalışmıyorlar ve diğerlerinden izole kalıyorlar." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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