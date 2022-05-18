Brown, pilotların Netflix'i eleştirmeden önce büyük resme bakmaları gerektiğini düşünüyor

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Geçtiğimiz Mart ayında dördüncü sezonu yayınlanan Drive to Survive, son zamanlarda birçok pilotun eleştirilerine maruz kalmakta.

Bu konuda adım atan en önemli isim Max Verstappen. Dördüncü sezonun çekimlerine katılmayı reddeden Hollandalı pilotun beşinci sezonda da yer alması beklenmiyor.

Ancak McLaren CEO'su Zak Brown, pilotların ve Formula 1'deki diğer herkesin büyük resme bakması gerektiğini söylüyor.

Brown, "Bence Netflix serisi Formula 1 için olağanüstüydü, birkaç yıl daha devam edeceği için mutluyum."

“Bütün ekosistemimiz taraftarlarla başlıyor. Taraftarı çekmeyi başarırsanız, yarış düzenlemek isteyen ülkelerin, para harcamak ve etkinliğimizi yayınlamak isteyen yayıncıların sayıları artıyor ve bu gelirler takımlara akıyor. Böylece -pilotlar dahil- takımda çalışan herkesin maaşlarını ödeyebiliyoruz."

"Bu yüzden taraftar odaklı kalmamız ve Netflix'in sporumuz için neler yaptığını anlamamız gerekiyor."

“Ancak, ellerindeki içeriği nasıl sunacaklarına dair birtakım sıkılaştırmalar yapılabilir, onlara bu yönde geri bildirim verdim. Bu bir televizyon şovu, dolayısıyla temayı doğru tuttukları sürece biraz dramatize etmeleri bekleniyor."

Alpine CEO'su Laurent Rossi de pilotların dile getirdiği endişeleri oldukça basit bir şekilde özetledi: "Açıkçası, fotoğraf, görüntü ve kayıtlar üzerinde ne kadar düzenleme yapılabileceği konusunda dikkatli olmamız gerekiyor, yine de seri şimdiye kadar çok iyi ilerledi, bu durum spor için oldukça iyi."

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Her iki meslektaşının da argümanlarına katılan Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Bence her şeyin özünde sporun DNA'sı var" dedi. Güvenilirliğimizin etrafında bir ekosistem kurduk ve ilginç olan kısım, serinin belki daha önce çok fazla ilgi odağı olmayan kişiliklere vurgu yapmış olması."

"Lewis [Hamilton] ve diğer en iyi pilotlar zaten oradalar, ancak insanlar spora katılan herkesle ilgilenmeye başladı -onlarla bu şekilde ilişki kurabilirsiniz.

"Bence ilk birkaç bölümdeki pilotlarla ilgili hikayeler pek bilinmiyordu, bu hikayeler insanları spora bağladı ve onların yarışları izlemelerini sağladı çünkü pistteki insanların kişilikleri ile bağ kurabilirlerdi -mesela Esteban Ocon'un kim olduğunu, nasıl biri olduğunu ve geçmişte yaşadıklarını biliyordu."

“Bu, sporun çekirdeğinin, DNA'sının etrafındaki kendi küçük realite şovumuz. Bu yalnızca motor sporları ve herhangi bir şekilde kesilmemeli."