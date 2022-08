Brown: "Pilot anlaşmazlıkları nedeniyle biraz gürültü olacağının farkındaydık"

McLaren, 2023'te Oscar Piastri'yi yarıştırmayı hedefliyor ama son F2 şampiyonunun Alpine takımı ile bir anlaşmazlığı bulunuyor. Konuyla alakalı Sözleşme Tanıma Kurulu, Pazartesi günü toplanacak.

Diğer taraftan McLaren, IndyCar'da 2023 için son şampiyon Alex Palou ile anlaştı ancak İspanyol pilotun aynı zamanda mevcut takımı Chip Ganassi Racing ile de anlaşması var. Bu kapsamda Chip Ganassi takımı da ihlal iddiasıyla dava açtı.

McLaren, sözleşmeler nedeniyle yaşadıkları için sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı ancak Brown, takımların mümkün olan en iyi pilotlarla anlaşmaya odaklandığını söyledi.

Brown, "McLaren'ın inajı bizim için her zaman çok önemlidir. Biz sadece, yarıştığımız her seride mümkün olan en iyi pilot kadrosunu kurmaya çalışıyoruz. Biz tamamen performansa odaklanmış durumdayız."

"Bunun biraz gürültüsüz olmayacağını fark ettim. Ancak umarım programlarımızı ve sürücülerimizi hazır hale getiririz ve yarışlar hakkında konuşmaya geri döneriz." dedi.

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images