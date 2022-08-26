Brown: "Pilot anlaşmazlıkları nedeniyle biraz gürültü olacağının farkındaydık"

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McLaren, 2023'te Oscar Piastri'yi yarıştırmayı hedefliyor ama son F2 şampiyonunun Alpine takımı ile bir anlaşmazlığı bulunuyor. Konuyla alakalı Sözleşme Tanıma Kurulu, Pazartesi günü toplanacak.

Diğer taraftan McLaren, IndyCar'da 2023 için son şampiyon Alex Palou ile anlaştı ancak İspanyol pilotun aynı zamanda mevcut takımı Chip Ganassi Racing ile de anlaşması var. Bu kapsamda Chip Ganassi takımı da ihlal iddiasıyla dava açtı.

McLaren, sözleşmeler nedeniyle yaşadıkları için sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı ancak Brown, takımların mümkün olan en iyi pilotlarla anlaşmaya odaklandığını söyledi.

Brown, "McLaren'ın inajı bizim için her zaman çok önemlidir. Biz sadece, yarıştığımız her seride mümkün olan en iyi pilot kadrosunu kurmaya çalışıyoruz. Biz tamamen performansa odaklanmış durumdayız."

"Bunun biraz gürültüsüz olmayacağını fark ettim. Ancak umarım programlarımızı ve sürücülerimizi hazır hale getiririz ve yarışlar hakkında konuşmaya geri döneriz." dedi.

McLaren is aiming to hand a seat to Alpine's Oscar Piastri for 2023 after deciding to replace Daniel Ricciardo. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren, bu haftanın başında mevcut pilotlarından Daniel Ricciardo'nun sezon sonunda, anlaşması tamamlanmadan bir sene önce ayrılacağını duyurmuştu. Böylece Piastri için takımda bir yer açılmış oldu.

Ricciardo, normalde griddeki en popüler pilotlardan birisi. Onun da takımdan erken gönderilmesi, taraftarlar arasında yine memnuniyetsizlik yarattı.

Brown, haftanın başında McLaren'ın pilotlarıyla ilgili konuları çok açık bir şekilde yönettiğini ve doğru şeyleri yaptığını söyledi.

Brown, "Günümüz dünyasında, sosyal medyadaki çeşitli kampanyalar ve tüm faaliyetlerde, ne yazık ki bazı hayranların, neyse ki çoğu değil, sosyal medyada oldukça taciz edici olduğunu gördük."

"Yapabileceğiniz tek şey, onları göz ardı etmek. Bu şekilde olmanız gerekmiyor ancak nefret etmeyi seçenler gerçekten sporda istediğiniz türde hayranlar değiller. Tabii ki insanların kendi fikirleri olacak ve sporda sizi destekleyenleri ya da yuhalayanları çok düşünmemeniz gerekiyor ancak bazı insanlar bu tür konuları aşırıya götürüyorlar."

"Yapabileceğimiz tek şey göz ardı etmek ve McLaren, ortaklarımız, çalışanlarımız ve McLaren hayranları için doğru şeyleri yaptığımızdan, sadece doğru şeyleri yapmaya odaklandığımızdan ve sosyal medyayı kötüye kullanan insanları engellediğimizden emin olmak." dedi.