Brown: "Piastri'nin hamlesi agresif ama temizdi"

McLaren CEO'su Zak Brown, Red Bull'un Adrian Newey, Rob Marshall ve Jonathan Wheatley gibi kilit isimlerin ayrılmasıyla daha zorlu bir dönemde girdiğini belirtti.

Yarışın ardından takımının performansını da değerlendiren Zak Brown şunları söyledi: "Her hafta sonu yarış kazanmak için mücadele edeceğiz ancak zorlu bir rekabet bizi bekliyor."



"Pole pozisyonunu hedefleyeceğiz ama elbette her zaman istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir."

Sky Sports’a yaptığı açıklamada Brown, Ferrari’nin stratejisini övdü: "Ferrari’yi tebrik etmek lazım, risk alıp hamle yaptılar. Bu strateji işe yaradı. Bunların hepsini analiz edeceğiz."

Piastri’nin Norris’i geçişi hakkında ise Brown şunları ekledi: "Evet, agresif bir geçişti ama temizdi. Lando ile henüz konuşmadım ama 4. virajda yapılan hamlenin agresif olduğunu kabul ediyorum."