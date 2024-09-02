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Formula 1 İtalya GP

Brown: "Piastri'nin hamlesi agresif ama temizdi"

Zak Brown, McLaren'in her hafta sonu yarış kazanma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren CEO'su Zak Brown, Red Bull'un Adrian Newey, Rob Marshall ve Jonathan Wheatley gibi kilit isimlerin ayrılmasıyla daha zorlu bir dönemde girdiğini belirtti.

Yarışın ardından takımının performansını da değerlendiren Zak Brown şunları söyledi: "Her hafta sonu yarış kazanmak için mücadele edeceğiz ancak zorlu bir rekabet bizi bekliyor."

"Pole pozisyonunu hedefleyeceğiz ama elbette her zaman istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir."

Sky Sports’a yaptığı açıklamada Brown, Ferrari’nin stratejisini övdü: "Ferrari’yi tebrik etmek lazım, risk alıp hamle yaptılar. Bu strateji işe yaradı. Bunların hepsini analiz edeceğiz."

Piastri’nin Norris’i geçişi hakkında ise Brown şunları ekledi: "Evet, agresif bir geçişti ama temizdi. Lando ile henüz konuşmadım ama 4. virajda yapılan hamlenin agresif olduğunu kabul ediyorum."

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