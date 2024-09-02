Brown: "Piastri'nin hamlesi agresif ama temizdi"
Zak Brown, McLaren'in her hafta sonu yarış kazanma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
McLaren CEO'su Zak Brown, Red Bull'un Adrian Newey, Rob Marshall ve Jonathan Wheatley gibi kilit isimlerin ayrılmasıyla daha zorlu bir dönemde girdiğini belirtti.
Yarışın ardından takımının performansını da değerlendiren Zak Brown şunları söyledi: "Her hafta sonu yarış kazanmak için mücadele edeceğiz ancak zorlu bir rekabet bizi bekliyor."
"Pole pozisyonunu hedefleyeceğiz ama elbette her zaman istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir."
Sky Sports’a yaptığı açıklamada Brown, Ferrari’nin stratejisini övdü: "Ferrari’yi tebrik etmek lazım, risk alıp hamle yaptılar. Bu strateji işe yaradı. Bunların hepsini analiz edeceğiz."
Piastri’nin Norris’i geçişi hakkında ise Brown şunları ekledi: "Evet, agresif bir geçişti ama temizdi. Lando ile henüz konuşmadım ama 4. virajda yapılan hamlenin agresif olduğunu kabul ediyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Brown: "Takım emirleri konusunu konuşacağız"
Brown: "İtalya'da Red Bull önde olacak"
Brown ve Horner arasındaki gerginlik yeniden alevlendi!
Wolff: "McLaren'ın takım emirleri konusunda zor bir karar verme zamanı geldi"
McLaren, F1 şampiyonluğu için Norris'i desteklemeye hazır olduğunu ima etti
McLaren, Monza'da yavaş kalkışın tekrarlanmasını önleyebileceğinden emin
Son Haberler
Red Bull, Verstappen'in keşfinden sonra RB20 ile ilgili kararını verdi
Bagnaia, Alex Marquez'e öfkeli: “Beni düşürene kadar hızlanmayı bırakmadı”
Norris'in erken piti, Leclerc'in Monza zaferine nasıl katkı sağladı?
2024 WSBK Fransa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar