Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"

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Geçtiğimiz yıl Brown, geçirdiği iki zorlu yılda Norris'i yakalamakta zorlanan Daniel Ricciardo'nun yerine takıma 2021 Formula 2 Şampiyonu Piastri'yi getirdi.

Piastri oldukça iyi bir pilot olsa da, 21 yaşındaki pilotla sözleşme imzalanmadan önce takım için test bile yapmadığı için bu karar biraz riskliydi.

İlk iki yarış, her iki pilotun da yarış dışı kalması nedeniyle Piastri ve Norris arasında net bir karşılaştırma imkanı sunmadı. Fakat üçüncü yarışta ikili puan almayı başardılar

Ancak Brown'a göre Piastri Norris ile eşit hıza sahip.

Brown, "Birbirini zorlayan iki pilota sahip olmak istiyoruz ve bence ilk göstergeler Oscar'ın Lando ile aynı hızda olacağı ve ikisinin birbirini zorlayacağı yönünde."

"İki pilotunuzdan da onlara öne geçebilecekleri bir araç sağlamanın onlara bağlı olduğunu bilmelerini istersiniz."

"Kazanan bir takıma sahip olmak için gerekenler listesine baktığınızda, iki iyi pilota sahip olmanın kritik önem taşıdığından eminim ve sanırım biz bunu başardık." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Ayrıca Piastri, deneyimsizliğine rağmen odaklanma düzeyiyle Brown'ı etkilemiş.

Brown, "Oscar 21 yaşında çok olgun bir genç, gerçekten işine odaklanmış durumda."

"Ona bakarsanız bu hafta sonu yarışın kendi evinde gerçekleştiğini anlayamazsınız. Pistte bir Oscar çılgınlığı olduğunu açıkça söyleyebilirsiniz ama o çok odaklanmış durumda."

"Burada, Suudi Arabistan'da ya da Bahreyn'de olması arasındaki farkı anlayamazsınız ve bence onu gerçekten iyi bir pilot yapacak olan da bu, odaklanması ve sakinliği." dedi.