Brown: "Piastri ile ilgili karar çıkmadan önce bilerek sessiz kaldık"

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FIA'nın Sözleşme Tanıma Kurulu (CRB) Eylül ayının başında McLaren'ın Oscar Piastri üzerinde öncelik hakkı olduğuna karar vermiş ve İngiliz ekibin sözleşmesini geçerli saymıştı.

Bu, Alpine'in Piastri'nin gelecek sezon Fernando Alonso'nun yerini alacağını ve Esteban Ocon'un yeni takım arkadaşı olacağını açıklamasından bir ay sonra geldi. CRB avukatları tarafından da teyit edildiği üzere Piastri'nin Alpine'de yarışmak gibi bir zorunluluğu veya bağlayıcı bir anlaşması yok.

Ancak Alpine F1 takımının patronu Otmar Szafnauer tüm ay boyunca Piastri ile geçen yılın sonunda anlaşma imzaladıklarını ve CRB'nin kesinlikle kendi lehlerine karar vereceğini söylüyordu.

McLaren ise farklı bir taktik seçti: Takımın 2022 sonunda Daniel Riccardo ile yollarını ayıracağı zaten bilinmesine rağmen, CRB kararına kadar Piastri hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

McLaren Racing patronu Zak Brown NBC Sports'a bu konuyla alakalı şöyle dedi: "Çok yaygara koptu ama biz hiçbir yorum yapmadık. Sanırım yapılacak en doğru şey, durumu akışına bırakmak ve işleri renklendirmeye çalışmaktı."

"Otmar'ın yaptığı tüm yorumları düşünürseniz, her şeyi ayrıntılı olarak açıklıyordu ve CRB toplantısından önce bile (haklı olduklarından) ne kadar emin olduklarından bahsediyordu. Bence kendini aptal durumuna düşürdü."

"Bu yüzden en iyisi sessiz kalmaktı ama artık somut bilgiler ortaya çıktığına göre her şey hakkında konuşabiliriz."

"CRB kararı kamuoyuna açıklanmadan önce kasıtlı olarak sessiz kaldık. Fakat şimdi tüm ayrıntılar biliniyor ve tam olarak neler olup bittiği anlaşılıyor. Eninde sonunda her şeyin açıklığa kavuşacağını biliyorduk. Sadece sorunun çözümünü beklemeli ve aceleci yorumlar yapmamalıydık." dedi.