Brown: "Piastri gelecekte şampiyonluklar kazanacak"
McLaren patronu Zak Brown, Oscar Piastri'nin bir gün dünya şampiyonu olacağına inanıyor.
McLaren CEO'su Zak Brown, Piastri'nin Bakü'deki performansından çok etkilenmiş durumda. 22 yaşındaki Avustralyalı pilot, hastalığına rağmen iyi bir performans sergilerken, sprint yarışını 10., ana yarışı ise 11. sırada tamamlamıştı.
Alt kategorilerde yakaladığı başarılarla zaten adından fazlasıyla söz ettiren Piastri, Norris karşısında şimdiye kadar iyi bir iş çıkardı.
Bu performansı değerlendiren Brown şöyle dedi: "Oscar iyileşiyor, kendini yeni yeni toparlamaya başladı."
"Aldığım haberler onun antrenmanlardan çekilebileceği yönündeydi. Onu sprint yarışından çekmek zorunda kalabilirdik. Gerçekten sınırdaydı, kendisini iyi hissetmiyordu."
"Fakat o, başını öne eğdi ve sonuna kadar gitti. Bu çok etkileyiciydi."
"Oscar araca bindiğinden beri çok etkileyici işler yapıyor. Gerçekten çok olgunlaştı. Tamamen işine konsantre olmuş durumda."
"Lando ve Oscar'dan daha iyi bir ikili düşünemiyorum."
"Henüz tüm yarışlara katılmadı ama ilk belirtiler onun geleceğin şampiyonu olduğunu gösteriyor. Sadece ona daha hızlı bir araç vermek için çalışmamız gerekiyor."
Coulthard'a göre New York cadde pisti Formula 1 takvimine eklenmeli
Magnussen: "Aston Martin'in 2023 yılında attığı adım çok şaşırtıcı"
McLaren, Bakü güncellemesiyle "ilerlediğini" düşünüyor
McLaren, Bakü güncellemesiyle "ilerlediğini" düşünüyor McLaren, Bakü güncellemesiyle "ilerlediğini" düşünüyor
Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli"
Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli" Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli"
Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"
Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip" Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"
Stella: "Yeni rüzgar tüneli DNA sorunlarımızın çözülmesine yardımcı olacak"
Stella: "Yeni rüzgar tüneli DNA sorunlarımızın çözülmesine yardımcı olacak" Stella: "Yeni rüzgar tüneli DNA sorunlarımızın çözülmesine yardımcı olacak"
Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak"
Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak" Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak"
Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü
Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü
Son Haberler
Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"
Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor" Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"
Vowles: "Sargeant işleri kontrol altına almalı"
Vowles: "Sargeant işleri kontrol altına almalı" Vowles: "Sargeant işleri kontrol altına almalı"
Malezya, F1'e dönüşünü sadece bir "zaman meselesi" olarak görüyor
Malezya, F1'e dönüşünü sadece bir "zaman meselesi" olarak görüyor Malezya, F1'e dönüşünü sadece bir "zaman meselesi" olarak görüyor
Alonso: "Ferrari, benim dönemimdeki kadar tutarlı değil"
Alonso: "Ferrari, benim dönemimdeki kadar tutarlı değil" Alonso: "Ferrari, benim dönemimdeki kadar tutarlı değil"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.