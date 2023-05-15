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Brown: "Piastri gelecekte şampiyonluklar kazanacak"

McLaren patronu Zak Brown, Oscar Piastri'nin bir gün dünya şampiyonu olacağına inanıyor.

Szántó Dániel
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Oscar Piastri, McLaren

McLaren CEO'su Zak Brown, Piastri'nin Bakü'deki performansından çok etkilenmiş durumda. 22 yaşındaki Avustralyalı pilot, hastalığına rağmen iyi bir performans sergilerken, sprint yarışını 10., ana yarışı ise 11. sırada tamamlamıştı.

Alt kategorilerde yakaladığı başarılarla zaten adından fazlasıyla söz ettiren Piastri, Norris karşısında şimdiye kadar iyi bir iş çıkardı.

Bu performansı değerlendiren Brown şöyle dedi: "Oscar iyileşiyor, kendini yeni yeni toparlamaya başladı."

"Aldığım haberler onun antrenmanlardan çekilebileceği yönündeydi. Onu sprint yarışından çekmek zorunda kalabilirdik. Gerçekten sınırdaydı, kendisini iyi hissetmiyordu."

"Fakat o, başını öne eğdi ve sonuna kadar gitti. Bu çok etkileyiciydi."

"Oscar araca bindiğinden beri çok etkileyici işler yapıyor. Gerçekten çok olgunlaştı. Tamamen işine konsantre olmuş durumda."

"Lando ve Oscar'dan daha iyi bir ikili düşünemiyorum."

"Henüz tüm yarışlara katılmadı ama ilk belirtiler onun geleceğin şampiyonu olduğunu gösteriyor. Sadece ona daha hızlı bir araç vermek için çalışmamız gerekiyor."

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