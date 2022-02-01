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Formula 1 Haberler

Brown: "O'Ward'ın Formula 1'e geçişinin en kolay yolu IndyCar'ı kazanmak"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

McLaren'dan Zak Brown'a göre Pato O'Ward'ın Formula 1'e geçmek için en iyi şansı IndyCar şampiyonluğunu kazanması olabilir.

Brown: "O'Ward'ın Formula 1'e geçişinin en kolay yolu IndyCar'ı kazanmak"
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O'Ward, Arrow McLaren SP ile IndyCar'da kazandığı ilk yarışın ardından ödül olarak Abu Dhabi'de McLaren'ın 2021 Formula 1 aracını test etmişti.

McLaren pilotu, IndyCar sezonunu üçüncü sırada tamamladı ve Teksas ile Detroit'teki zaferleriyle beraber, son yarışa kadar şampiyonluk mücadelesinde kaldı.

Abu Dhabi testinin ardından konuşan O'Ward, F1'e geçiş için önünde iki yıllık bir aralık olduğunu ve "bunu gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını" belirtti.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, uzun süredir O'Ward'ın IndyCar'daki işine odaklanmasının önemini vurguluyordu ve şampiyonluğu kazanmanın, gelecekte Formula 1'e geçebilmesinin en kolay yolu olacağını söyledi.

Brown, "Ona tam olarak 'F1'e giden en hızlı yol Juan Pablo Montoya, Alex Zanardi, Jacques Villeneuve ya da Michael Andretti'nin yaptığı gibi IndyCar'ı kazanmaktır' dedim."

Patricio O'Ward, McLaren MCL35M

Patricio O'Ward, McLaren MCL35M

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Formula 1'de yarışabilmek adına en iyi şansınız budur. İnanılmaz yetenekli bir sürücü ve harika bir karakteri var. Bence saf yetenek anlamında Formula 1 sürücüsü olmak için gerekenlere sahip."

"Açıkçası Formula 1 çok daha farklı bir seri, bu yüzden direksiyonun üzerindeki tüm tuşlar gibi öğrenecek çok şeyi var. Fakat bunları kesinlikle yapacak."

"Tamamen IndyCar'a odaklanması gerekiyor. F1'e giden en iyi rota bu olacak. Ortaya koyduğu iki yıllık zaman çizelgesinin doğru olduğunu düşünüyorum.” dedi.

O'Ward'ın Formula 1'de yarışabilmesi için süper lisans alması da gerekiyor.

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