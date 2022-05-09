Brown: "O'Ward yıllar boyunca McLaren'da olacak"

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O'Ward, geçtiğimiz pazar günü kariyerinin üçüncü ve IndyCar'daki ilk galibiyetini elde ettikten sonra, Arrow McLaren SP takımı ile anlaşmasını yenilemek üzere olduğunu açıkladı.

O'Ward'ın bu açıklaması, McLaren ABD'li Colton Herta'ya Formula 1 aracında test yaptırdığı için birkaç aydır süren spekülasyonların ardından geldi.

Fakat olası anlaşmazlıklar çözüldü ve Brown, O'Ward'ı doğrulayarak yeni bir anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Miami Grand Prix'sinde konuşan Brown şunları söyledi: "Pato ile anlaşmamız an meselesi. Yani yıllar boyunca bizimle olacak. Barber'de muhteşem bir iş çıkardı."

"O bir McLaren pilotu ve Formula 1 tarafında test fırsatlarının ne olacağına karar vermek Andreas'a bağlı."

Seidl ise şunları söyledi: "Şu andan itibaren F1 tarafında kurallar gereği, genç sürücüleri bu yıl iki antrenmanda test etmek zorundayız. Bu nedenle, bu iki antrenman seansı için araçta kimin olmasını istediğimiz konusunda plan yürütüyoruz."

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images

"Bu seçimi yapmak, genç sürücülere gerçek bir Formula 1 aracında neler yapabileceklerini gösterme şansı vermek ve bize onları en erken sürede hazırlamamız adına zaman vermesi için, TPC [önceki araçların testi] aracını kullanma şansımız var. Umarım testler olur ve sonunda antrenmanlara kimin olacağına karar veririz."

"Sürücü dizilimi açısından tekrar açık olmak istiyorum. Sürücülerimiz belli ve onlara güveniyoruz. Sahip olduğumuz sürücü diziliminden çok mutluyuz, bu yüzden diğer sürücülerin testi sadece kurallara uymakla alakalı."

O'Ward ve Herta'nın F1 tarafında McLaren için ciddi seçenekler olup olmadığı sorulan Seidl şu cevabı verdi: "Bu değerlendirmelerden sonra göreceğimiz bir şey. Onlara şans vermek, kendilerini göstermek için en iyi imkanı sağlamak ve Formula 1 aracında neler yapabileceklerini sormak çok önemli. Daha sonrasına bakacağız."

"Tekrar söylüyorum, şu anda bizim için harika seçenekler var. Elbette birkaç yıl içerisinde McLaren için potansiyel sürücünün kim olacağını görmekle ilgileniyoruz."

Herta, McLaren için test yapacak olmasına rağmen, Michael Andretti'nin takımının FIA'dan ve mevcut takımlardan onay alması durumunda, 2024'te yeni Andretti Global'in bir sürücüsü olabilir.

O'Ward, uzun süredir bir F1 sürücüsü olmak istiyor ve geçtiğimiz aralık ayında Abu Dabi'de McLaren MCL35M'yi test etmişti.