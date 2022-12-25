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Formula 1 Haberler

Brown, O'Ward ve Palou'ya daha çok test yaptırmayı amaçlıyor

McLaren CEO'su Zak Brown, Pato O'Ward ve Alex Palou'nun Formula 1 potansiyeli olduğunu düşünüyor ve bu iki ismin daha çok test yapacağını söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Brown, O'Ward ve Palou'ya daha çok test yaptırmayı amaçlıyor
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IndyCar'a döndüğü günden bu yana düzenli olarak podyum ve galibiyet mücadelesi veren McLaren, Felix Rosenqvist ve Alexander Rossi gibi isimlerin yanı sıra potansiyel olarak F1'e getirmeyi düşündüğü iki sürücüye sahip: Pato O'Ward ve Alex Palou.

Takım her ne kadar bir sözleşme karmaşası nedeniyle Palou'yu henüz takıma katamasa da kendisinin sözleşme bitiminde Chip Ganassi'den ayrılması kesin gibi.

O'Ward ve Palou'nun -antrenman seansları da dahil olmak üzere- birçok test yapmasını sağlayan Zak Brown, iki ismin de F1 potansiyeli olduğunu düşünüyor.

"Test programı bizim için çok önemli. Her sezon iki antrenman seansına çaylak pilotlarla çıkma zorunluluğu var, bu zorunluluğu F1 potansiyeline sahip pilotlarla değerlendirmek istiyoruz."

"Bunun yanı sıra bize bir yarış hafta sonu boyunca yardımcı olabilecek pilotlara ihtiyacımız var. Neler olacağını ve neye ihtiyacınız olacağını asla bilemezsiniz."

“McLaren için yarışlar kazanmış Pato ve şampiyonluğa ulaşmış Alex Palou gibi isimlere sahibiz. Alex'in fantastik bir iş ortaya koyduğunu düşünüyorum, bizimle birkaç test de gerçekleştirdi. Bir sürücünün COVID olup olamayacağını ve yedek pilotlara ihtiyaç duyup duymayacağınızı bilemezsiniz."

"McLaren ailesinde yer alan bu iki sürücünün muazzam bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden onlara mümkün olduğunca test yaptırmak ve geleceğin neler getireceğini görmek istiyoruz." dedi.

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