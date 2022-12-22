Brown: "Oscar'ın takıma katılmasıyla deneyim ve gençliğin harika bir karışımını yakaladık"
McLaren CEO'su Zak Brown, Oscar Piastri'nin zihinsel olarak harika bir yaklaşıma sahip olduğunu ve kendisinin takıma katılmasıyla hem deneyimli, hem genç bir kadro kurduklarını söyledi.
2020'de Formula 3, 2021'de ise Formula 2 şampiyonluğuna ulaşan ve önümüzdeki birkaç yılın en hızlı isimlerinden olması beklenen Piastri, üç senelik Alpine macerasını sonlandırmasının ardından gelecek yıl McLaren ile Formula 1'e giriş yapacak.
Alpine'in Fernando Alonso'nun ayrılığından hemen sonra kendisiyle anlaştıklarını duyurduğu, ancak kendisinin Alpine ile yarışmayacağını açıkladığı ve Sözleşme Tanıma Kurulu'na kadar uzanan bir sürecin ardından McLaren ile yarışacağı kesinleşen Piastri'den beklentiler de aynı şekilde büyük.
Son dönemde takımda olup bitenlerle ilgili pek çok röportaj veren Zak Brown, Piastri'nin kendisini heyecanlandırdığını söylüyor.
GPFans'a konuşan Brown, "Oscar'ın sansasyonel bir yarış pilotu olacağını düşünüyoruz.
"Bugüne kadarki kariyerine bakarsanız, pek çok serideki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştığını görüyoruz ki bu da bir sürücünün özel olup olmadığını gösteren bir kriter. Spora zihinsel olarak yaklaşımı da harika.
"Artık Lando [Norris] deneyimli bir isim, Oscar'ın takıma katılmasıyla deneyim ve gençliğin harika bir karışımına sahibiz."
"Daha öngörülebilir bir gelecek için sürücü kadromuzun potansiyeli konusunda çok heyecanlıyız." dedi.
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