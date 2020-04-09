McLaren: “Öndeki takımlar, bütçe sınırı konusunda ateşle oynuyor”

Bütçe sınırının daha da düşürülmesini istemeyen iki takımı eleştiren Brown bu takımları, ağır siklette olup orta sıklettekilerle dövüşmek isteyen boksörlere benzetti.

Koronavirüs krizinin başlangıcından sonra takımlar, 2021’de gelecek olan bütçe sınırını 175 milyon dolardan 150 milyon dolara düşürme konusunda anlaşmışlardı.

Ancak pazartesi günü F1 patronlarıyla bir video konferans gerçekleştiren takım patronları, bu sınırın 125 milyon dolara düşürülmesini istedi. Ferrari ve Red Bull’un buna karşı çıktığı belirtilirken, Mercedes daha anlayışlı yaklaştı.

Brown, bütçe sınırının daha da düşürülmemesi halinde takımların spordan çekilebileceği uyarısında bulundu.

Sky F1 Vodcast’inde konuşan Brown, “9 ya da 10 takım olmadan bir F1 olmaz. Bazı takımlar çok dikkatli olmalı, çünkü ateşle oynuyorlar.”

“Bir spora sahip olmak için tam bir gride sahip olmak gerek. Sürdürülemez bir spora sahip olmaya devam ederlerse, küçük takımlar ilgilerini kaybederse veya finansal olarak yarışamazlarsa, büyük takımlar sadece kendi aralarında yarışacaklar. Ve bu, işe yaramayacak.” ifadelerini kullandı.

Hangi takımları kastettiği sorulduğunda Brown açık şekilde bir isim vermedi, ancak kim olduklarını belli etti.

“Birkaç takım hakkında konuşuyoruz. Daimler bence harika bir iş yapıyor, içerisinde bulunduğumuz durumun farkında. Yani bahsettiğim takımların hangileri olduğunu anlayabilirsiniz!”

“F1, bu iki takım için dev bir pazarlama platformu. Bu yüzden mevcut finansal dengeyi korumak istemelerini anlıyorum. Ancak sporda herkesin adil şekilde savaşabilmesini ve en iyi takımın kazanmasını düşünmek istersiniz.”

“Kendilerine güvenmeleri gerek. Bu sanki, ağır sıkletteki boksörlerin sadece orta sıklettekilerle dövüşmek istemesi gibi. Onlar büyük takımlar ve herkesle daha eşit ortamda savaşmaya hazır olmalılar. Ve bence taraftarların sporda istedikleri şey de bu.”

“Eğer IndyCar’a bakarsanız, Roger Penske’nin aracı diğerleriyle aynı. Serideki iki motordan birine sahip ve çoğu zaman kazanıyor. Yine de en büyük ve en iyi takımlar, en büyük markalar, en iyi sürücüleri ve en iyi mühendisleri çekecek.”

“Ancak şu anda ön taraf ile arka taraf arasında saniyeler var. Bu fark IndyCar’da saliselerle ölçülüyor. Bir IndyCar sezonuna bakarsanız, şampiyonluğu Penske, Andretti ya da Ganassi kazanır. Hep böyle olur, ancak yıl boyunca üç, dört kez sürpriz bir kazanan çıkar. Bu yüzden bu, yarışları heyecanlı yapıyor. Çünkü kimin kazanabileceğini düşünüyorsunuz, ancak bunu garanti olarak göremiyorsunuz.”

“Son zamanlarda F1’deki en heyecanlı yarışlara bakarsanız Almanya, Bakü ve Brezilya vardı. Bunlarda hava kötüydü, kazalar ve güvenlik araçları vardı. Ancak öngörülemez yarışlar için sadece bunlara güvenmemeliyiz.”

“Bunun yerine, ‘A’ takımı olmayan bir takımın daha iyi bir strateji yapması veya güvenlik aracını doğru zamanda yakalaması ve birinin kötü bir pit stop yapması gibi şeylerden yararlanması gerek.”

“Eğer taraftarlara sorarsanız -ki nihai müşterilerimiz onlar- Brezilya ve Almanya gibi yarışları görmek istiyorlar. Ve heyecan yaratması için sağanak yağışlara güvenmememiz gerek.”