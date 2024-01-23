Brown, olası 'Norris transferi' hakkında: "Onun için isteyeceğimiz bir rakam yok!"
McLaren F1 CEO'su Zak Brown, kendisine yöneltilen 100 milyon sterlinlik fiyat sorularının ardından, takımın Lando Norris ile yollarını ayırmak için kabul edeceği bir miktarın var olmadığını söyledi.
Bu sporda ilk kez 2023 yılında yarışmasına rağmen Oscar Piastri, Katar Grand Prix sprint yarışında zafere ulaştığı Suzuka ve Losail'de iki kez podyuma çıktığı sezonda birçok kez iyi performansıyla kendini gösterdi.
Takım arkadaşı deneyimli Norris ise yılın son bölümünde MCL60'ın gelişmesiyle sık sık Verstappen'in ardında yer aldı ve doğal bir lider olarak kendini gösterdi.
Bu nedenle Red Bull'un Norris'i takıma katılması için ikna etmek istediğine dair söylentilerin ortaya çıkması şaşırtıcı değil.
Yine de McLaren CEO'su Brown, Christian Horner'ın ekibine bir nevi uyarıda bulunarak takımın Norris ile yollarını ayırmayı düşünmeyeceğini belirtti.
Sky Sports'a konuşan Brown,Norris'in futbol transfer piyasasında 100 milyon sterlin değerinde olup olmayacağı sorulduğunda şaka yaptı: "Futbol hakkında piyasanın ne olduğunu bilecek kadar bilgim yok!"
"O oldukça değerli bir yarış pilotu, takımımız için büyük bir değer."
"Onun için isteyeceğimiz bir rakam yok."
Norris'e onu McLaren'da tutmaya yetecek kadar kazançlı bir finansal anlaşma sunabilmek için takımın bütçesiyle ilgili olarak, "Şu anda sahip olduğumuz kaynaklar tam da olmamız gereken yerde."
"Kaynaklar, pilotlarımız da dahil olmak üzere başarmamız gereken hiçbir şeyi başarmamıza engel olmayacak." şeklinde konuştu.
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