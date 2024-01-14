Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor

Norris, Mayıs 2022'de kendisini 2025 sonuna kadar McLaren'a bağladığında F1 padokundaki pek çok kişiyi şaşırtmıştı.

McLaren'in bu hamlesi, özellikle de bu yılın sonunda sözleşmesi bitecek olan pilotların sayısı düşünüldüğünde, Britanyalı pilotun bir rakip tarafından kapılmasının önünü açabilecek bir hamleydi.

Brown zamanın kendisinden yana olduğunun farkında ancak özellikle Mercedes'in 2026'da bir sürücü değişikliğine gidebileceği düşünüldüğünde, Lewis Hamilton ve George Russell'ın yeni anlaşmalarının da 2025'in sonuna kadar devam edeceği düşünüldüğünde tekrar hızlı hareket etmeye hazır.

Geçen yıl Oscar Piastri'yi 2026'ya kadar sürecek yeni bir sözleşmeye takımda kalmaya ikna ettikten sonra, Norris'i takıma bağlamanın bir öncelik olup olmadığı sorusuna Brown, "Evet, bir sonraki önceliğimiz bu diyebilirim."

"Pek çok öncelik var. Şu an Lando ile biraz zamanımız var ama griddeki diğer takımların da istediği bir sürücü."

"Lewis daha ne kadar devam edecek? Mercedes ne yapacak? Sergio'nun (Perez) daha ne kadar zamanı var?"

"Diğer üç büyük takımın 2025'ten sonraki sürücü kadroları konusunda bir öngörüleri olmadığı kesin."

"Lando'nun gösterdiği performansla herkesin listesinin başında olacağını düşünüyorum." dedi.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, celebrate after the race

Bu yıl pilot pazarı kızışmadan önce bir anlaşma yapılıp yapılamayacağı konusunda ise Brown şunları söyledi, "Daha erken... Ama bence piyasa çoktan hareketlenmeye başladı."

Yeni güç ünitesi düzenlemelerinin değişeceği 2026'da ibrenin Red Bull'dan dönebileceği ihtimalini Norris'e kabul ettirme konusundaki güveniyle ilgili de Brown olarak şunları söyledi, "Lando ile harika bir yerde olduğumuzu düşünüyorum."

"Bence 2026 herkesin kendini yenilemesi için harika bir fırsat ve 2026'ya girerken diğer takımların sahip olmadığı bir şeye sahibiz."

"Takım arkadaşıyla birlikte bu ortamda çok rahat. Bence 2026'da bu işi kimin yapabileceğine baktığınızda, bu işi yapabileceğini söyleyebileceğiniz dört ya da beş takım var ve biz de onlardan biri olacağız." dedi.

Bununla birlikte Brown, McLaren'in geçen sezon takım patronu Andrea Stella yönetimindeki çarpıcı canlanışı olmasaydı, Norris ile farklı bir konumda olunabileceğini söylüyor.

MCL60'ın geliştirilmesinde geride kaldığı için takım tarafından tahmin edilenden kötü bir yıla başlangıçtan sonra McLaren, Avusturya Grand Prix'sinden itibaren bir dizi güncellemeyle ön sıralara yaklaştı.

Spielberg'deki yarıştan itibaren Norris, şampiyon Max Verstappen dışındaki tüm sürücülerden daha fazla puan toplamaya devam etti.

Sezonun bu kısmının Norris ile yeni sözleşme görüşmelerine başladığında etkili olacağına inanan Brown şunları söyledi: "Yılın başında yürüdüğümüz yolda devam etseydik, burada yarışmak istemezdim."