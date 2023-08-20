Brown: "Norris'in eleştirileri tutarlı, motivasyonumuzu koruyoruz"
McLaren CEO'su Zak Brown, gelişen MCL60'ı eleştirmeye devam eden Lando Norris'e destek verdi ve takımın tamamen motive olduğunu belirtti.
Sezona zorlu bir başlangıç yapan ve ilk sekiz yarıştan yalnızca 17 puanla ayrılabilen McLaren için işler Avusturya GP'sinden itibaren tersine döndü.
Red Bull Ring'de üç yarışlık bir güncelleme programının startını veren takım, güncellemelerin etkisini hızlıca gördü ve bir anda kendini ön grupta buldu
Avusturya-Belçika periyodundaki dört yarıştan Lando Norris'in iki podyumu ve Oscar Piastri'nin Belçika sprint yarışında elde ettiği podyumla ayrılan McLaren için gelecek parlak duruyor.
Ancak yine de halen çözülmesi gereken sorunlar var, nitekim özellikle Norris sürüş anlamında sıkıntılarının devam ettiğini vurgulamakta.
Norris'in eleştirilerini değerlendiren Zak Brown ise her şeye rağmen motivasyon kaybetmediklerinin üstünü çiziyor.
Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Brown, "Motivasyonumuzu koruyoruz."
"Takım olarak hep birlikte mutlu oluyoruz, birlikte huysuzlanıyoruz. Dolayısıyla eğer Norris eleştirel bir yorumda bulunduysa bu yalnızca motive edici."
"Moralimizi bozmuyoruz, sıkı mücadele ediyoruz. Sezona ne kadar kötü başladığımıza bakarsanız, ne kadar zor bir iş başardığımızı görürsünüz."
"Rüzgar tünelinde büyük bir gelişme gördüğümüzü biliyorduk, bu yüzden sezon başlarken büyük bir darbe alsak da işlerin iyi gittiğinin farkındaydık."
"Takım olarak zorlukların üstesinden çok iyi geldi, bu yüzden oldukça motiveyiz." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL60
Photo by: Erik Junius
2017 sezonunda göreve gelen Brown, özellikle bulduğu sponsorların yardımıyla takımın gelişimi için finansman yaratmayı ve sürekli ileri giden bir McLaren yaratmayı başardı.
Bu sezonun başındaki gerilemeleri hakkında konuşan Brown, "Hiçbir zaman dibe vurmadık. 2017 buradaydı [zemini işaret ediyor], 2021 ise yaklaşık oradaydı [ortada bir yerleri gösteriyor]."
"Asla en dibe geri dönemedik. Sadece bir kasise girdik, bunu geçen yıl hissetmiştim. Geçen yılın ikinci yarısından beri sıkıntıların farkındaydım."
"Neden ivme kaybettiğimiz, durgunlaştığımız ve geriye doğru gittiğimiz hakkında kendi içimde bazı konuşmalar yaptım."
"30 gün sonra ne göreceğimizi bilerek lansman hakkında konuşmak anlamsız olurdu, bu yüzden sadece şeffaf davrandık çünkü verilerimiz olmamız gereken yerde olmadığımızı söylüyordu."
"Değişikliklerin yolda olduğunu biliyorduk, aynı veriler bize Avusturya ve Silverstone'da işlerin düzelmeye başlayacağını söylüyordu -öyle de oldu."
"Bu da bize verilerde gördüğümüz şeylerin, ister iyi ister kötü veriler olsun, pistle ilişkili olduğuna dair büyük bir güven verdi." dedi.
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