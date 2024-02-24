Brown Norris'in aksine yeni sezon iyimser bakıyor

McLaren CEO'su Zak Brown, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde gösterdiği performansın ardından yeni sezon öncesinde McLaren'in hızından cesaret alıyor.

Geçtiğimiz sezona felaket bir başlangıç yapan ve grdin gerisinde yer alan McLaren'in yeni sezona çok daha rekabetçi bir konumda başlaması bekleniyor.

Geçen yıl sezon içinde yapılan başarılı geliştirmeler aracı üst sıralara çıkarmış ve takımın sezonun ikinci yarısında istikrarlı bir podyum mücadelesi vermesini sağlamıştı.

Woking merkezli takımla F1'deki altıncı sezonuna giren Lando Norris, MCL38'in şu anda Red Bull ve Ferrari'nin hızının çok uzağında olduğunu öne sürdü.

Ancak Brown, Bahreyn testlerinin tamamlanmasının ardından hız konusunda daha iyimserdi.

Brown, "Geçen yılki testten kesinlikle çok daha iyiydi. Araç hakkında çok şey öğrendik. Orada burada birkaç sorun yaşadık ama sanırım herkes yaşadı."

"Testler bunun içindir, nerede zayıf noktalarınız olabileceğini anlamak için."

"Görünüşe göre iyi bir tur hızımız var, iyi bir yarış hızımız var. Diğerlerinin ne yaptığından hiçbir zaman tam olarak emin olamadım."

"Genel anlamda oldukça rekabetçiyiz ve geçen seneyi nerede bitirmişsek bu sene de orada ya da ona yakın bir yerde olduğumuzu hissediyoruz."

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Umarım sahip olduğumuz gelişmeler işe yaramaya devam eder, ki eminim edecektir." dedi.

McLaren geçen sezonu Markalar Şampiyonasında dördüncü sırada tamamlarken, Norris yedi podyum elde ederken çaylak Oscar Piastri iki podyum elde etmişti.

Brown, ekibinin yarış zaferi için mücadele etmek üzere gelişim hızını sürdürdüğünü söyledi.

Brown, "Şu anda gelişimde gördüğümüz her şey iyi görünmeye devam ediyor."

"Umarım içinde bulunduğumuz gelişim hızını sürdürebiliriz. O zaman belki de geçen yıl elde ettiğimiz altı ikincilikten, dokuz podyumdan birini en üst basamaklardan birine dönüştürebiliriz ki bu kesinlikle sahip olduğumuz hırs."

"Her yarışa bir şeyler getireceğiz ama geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kanatlar, zemin, karoser gibi önemli geliştirmeler yapacağız."

"Gelişim eğrisinin olduğu gibi devam etmemesi için herhangi bir neden göremiyorum. İyi bir testti ve önümüzdeki hafta sonu yapılacak yarışı dört gözle bekliyoruz." dedi.