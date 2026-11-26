Formula 1 Katar GP

Brown: "Norris'i griddeki hiçbir pilota değişmem!"

McLaren CEO'su Zak Brown, Lando Norris'in 2026'da her zamankinden daha iyi performans gösterdiğini ve 2025'teki şampiyonluğunun ardından perde arkasında da belirgin bir değişim yaşadığını söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 15:30

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Lando Norris, McLaren, Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Alex Pantling / Getty Images

Lando Norris, geçen yıl Max Verstappen'i yalnızca iki puan farkla geride bırakarak McLaren'a 2008'den bu yana ilk pilotlar şampiyonluğunu kazandırdı.

Ancak Norris, McLaren'ın 2026 sezonunda değişen aerodinamik ve motor kurallarına Mercedes kadar başarılı uyum sağlayamaması nedeniyle şampiyonluk unvanını koruyamadı.

2026 sezonunun tamamlanmasına iki yarış kala Norris, şampiyonada beşinci sırada yer alıyor ve taze şampiyon Kimi Antonelli'nin 138 puan gerisinde bulunuyor. Buna rağmen Zak Brown, 27 yaşındaki pilotunun kariyerinin en iyi performansını ortaya koyduğunu ve şampiyon olduğu sezondan bile daha üst bir seviyeye ulaştığını düşünüyor.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images

RacingNews365'in aktardığı açıklamasında Brown, şu sözleri söyledi: "Bence hiç bu kadar iyi sürmemişti."

"Gerçekten çok büyük bir öz güvenle yarışıyor. Lando'da bu yıl gördüğüm en büyük fark, kötü geçen bir seansın ardından ne kadar hızlı toparlandığı ve sonrasında hem kendisini hem de takımı yeniden ileriye taşıması."

"Pilotları sıralamak her zaman zordur. Ancak onu griddeki başka hiçbir pilota değişmeyeceğimi söyleyebilirim."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Pirelli, Katar GP için rekor lastik basıncı seviyesini açıkladı: Pit stratejileri nasıl şekillenecek?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Villeneuve: "Leclerc, Hamilton ile takım arkadaşı olduğu için kendini şanslı saymalı"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



1 s



Villeneuve: "Leclerc, Hamilton ile takım arkadaşı olduğu için kendini şanslı saymalı"





Alonso, Katar GP ilk antrenman seansında yer almayacak



Formula 1



Formula 1



Katar GP



3 s



Alonso, Katar GP ilk antrenman seansında yer almayacak





Alonso, hastalık nedeniyle Katar GP medya gününde yer almayacak



Formula 1



Formula 1



Katar GP



4 s



Alonso, hastalık nedeniyle Katar GP medya gününde yer almayacak

Daha fazlası

Lando Norris





Norris: "Las Vegas'ta yoldan çok bataryaya bakıyordum"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 g



Norris: "Las Vegas'ta yoldan çok bataryaya bakıyordum"





Norris, Las Vegas GP'deki '352 geçiş' hakkında: "Bazıları gerçek geçiş bile değildi"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



3 g



Norris, Las Vegas GP'deki '352 geçiş' hakkında: "Bazıları gerçek geçiş bile değildi"





Piastri: "Norris de ben de birbirimizle nasıl yarışacağımızı biliyoruz"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



4 g



Piastri: "Norris de ben de birbirimizle nasıl yarışacağımızı biliyoruz"

Daha fazlası

McLaren





Norris: "Las Vegas GP, F1 tarihinin en kaotik yarışı olabilir!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



4 g



Norris: "Las Vegas GP, F1 tarihinin en kaotik yarışı olabilir!"





Norris: "Düzlüklerde berbatız!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



5 g



Norris: "Düzlüklerde berbatız!"





Analiz: McLaren virajlarda güçlü ancak düzlüklerde 20 km/s yavaş!



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



5 g



Analiz: McLaren virajlarda güçlü ancak düzlüklerde 20 km/s yavaş!

Son Haberler





Brown: "Norris'i griddeki hiçbir pilota değişmem!"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



3 dk



Brown: "Norris'i griddeki hiçbir pilota değişmem!"





Pirelli, Katar GP için rekor lastik basıncı seviyesini açıkladı: Pit stratejileri nasıl şekillenecek?



Formula 1



F1 Formula 1 43 dk



Pirelli, Katar GP için rekor lastik basıncı seviyesini açıkladı: Pit stratejileri nasıl şekillenecek?





Villeneuve: "Leclerc, Hamilton ile takım arkadaşı olduğu için kendini şanslı saymalı"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



1 s



Villeneuve: "Leclerc, Hamilton ile takım arkadaşı olduğu için kendini şanslı saymalı"





Bourdais’den Verstappen’e eleştiri: “Her istediğini yapabileceğini sanıyor”



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



2 s



Bourdais’den Verstappen’e eleştiri: “Her istediğini yapabileceğini sanıyor”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol