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Brown: "Norris'i griddeki hiçbir pilota değişmem!"
McLaren CEO'su Zak Brown, Lando Norris'in 2026'da her zamankinden daha iyi performans gösterdiğini ve 2025'teki şampiyonluğunun ardından perde arkasında da belirgin bir değişim yaşadığını söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 26 Kas 2026 15:30
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Lando Norris, McLaren, Zak Brown, McLaren
Fotoğraf: Alex Pantling / Getty Images
Lando Norris, geçen yıl Max Verstappen'i yalnızca iki puan farkla geride bırakarak McLaren'a 2008'den bu yana ilk pilotlar şampiyonluğunu kazandırdı.
Ancak Norris, McLaren'ın 2026 sezonunda değişen aerodinamik ve motor kurallarına Mercedes kadar başarılı uyum sağlayamaması nedeniyle şampiyonluk unvanını koruyamadı.
2026 sezonunun tamamlanmasına iki yarış kala Norris, şampiyonada beşinci sırada yer alıyor ve taze şampiyon Kimi Antonelli'nin 138 puan gerisinde bulunuyor. Buna rağmen Zak Brown, 27 yaşındaki pilotunun kariyerinin en iyi performansını ortaya koyduğunu ve şampiyon olduğu sezondan bile daha üst bir seviyeye ulaştığını düşünüyor.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images
RacingNews365'in aktardığı açıklamasında Brown, şu sözleri söyledi: "Bence hiç bu kadar iyi sürmemişti."
"Gerçekten çok büyük bir öz güvenle yarışıyor. Lando'da bu yıl gördüğüm en büyük fark, kötü geçen bir seansın ardından ne kadar hızlı toparlandığı ve sonrasında hem kendisini hem de takımı yeniden ileriye taşıması."
"Pilotları sıralamak her zaman zordur. Ancak onu griddeki başka hiçbir pilota değişmeyeceğimi söyleyebilirim."
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- Motorsport.com Ekibi
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