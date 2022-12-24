Brown: "Norris'e kazanan bir araç vereceğimize eminim"
McLaren CEO'su Zak Brown, Lando Norris'in uzun vadede kazanan bir araca sahip olacağına ve takımda kalacağına emin.
Bu yılın başlarında takımla yeniden anlaşmaya varan Norris'in sözleşmesi 2025 yılının sonuna kadar devam ediyor.
Ancak eski McLaren takım patronu Andreas Seidl'in Sauber'e geçmesi, takımın 2026'da Audi olarak yeniden markalaştığında Norris'i cezbetmeye çalışabileceğine dair söylentilere yol açtı.
Norris'in tüm takımlar için cazip bir seçenek olduğunu itiraf eden Zak Brown, yine de Woking merkezli ekibin onu takımda tutmak için gereken her şeyi sağlayabileceğini düşünüyor.
McLaren'in yeterince ilerleme kaydedememesi halinde Norris'i kaybedebileceğinden endişe edip etmediği sorulan Brown, "Hayır, çünkü ona iyi bir araç verebileceğimizden eminim."
"Onunla uzun vadeli bir sözleşmemiz var. Bence takım içinde kendini çok rahat hissediyor."
"Norris'e sadece kazanan bir araba vermek istemiyoruz, takıma da kazanan bir araba vermek istiyoruz. Bunun için önümüzde uzun bir yol var."
"Lando çıktığımız yolculuğu biliyor ve bu durumu tamamen benimsedi, dolayısıyla bu konuda endişelenmek için erken." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL36
Photo by: Erik Junius
Norris'in kendisini epey etkilediğini söyleyen Brown, yeni nesil pilotların tamamının bu kadar iyi olamayacağı konusundaki endişelerini de gizlemiyor.
Brown, "[Norris] yol boyunca attığı her adımda, bir sonraki adımda harika olacağına inanmanız için size bir neden verdi."
"Ancak yol boyunca harika olan ve zirveye ulaştıklarında zorlanan pilotlar da oldu, bunun kendilerinden mi yoksa durumdan mı kaynaklandığını bilemezsiniz."
"En büyük örneklerden biri Jan Magnussen, tüm serilerde çok iyiydi ama F1'de pek başarılı olamadı. Jos Verstappen de aynı şekilde çok iyiydi ama F1 kariyeri sönük geçti."
"Lando her şeyde olduğu gibi F1'de de çok iyiydi. Aslında görmekten en çok mutlu olduğum şey sadece saf hızı değil, ne kadar az hata yaptığı ve yarış tekniğinin ne kadar güçlü olduğu."
"İlk yılında da çok hızlıydı vardı ama henüz alışamamıştı. Şimdi adil ama yarışırken sert bir karaktere sahip. Kesinlikle griddeki en hızlı sürücülerden biri.
"Gelecek sezon Oscar'ın [Piastri] da ona yakın olmasını bekliyorum, bu fırsata sahip olacak -aynısı Lando için de geçerli." dedi.
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