Brown: "Norris'e iyi bir araç verdiğimizde dünya şampiyonu olacak"

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Norris, Formula 1'deki beşinci sezonuna giriyor. Britanyalı pilotun, McLaren ile uzun vadeli bir anlaşması mevcut.

Norris, 2019 Avustralya Grand Prix'sindeki ilk yarışından itibaren sporun yıldızlarından biri haline geldi ve en iyi takımların hemen ardında istikrarlı olarak varlığını sürdürdü. Ayrıca zaman zaman podyum elde etmeyi de başardı.

Norris, takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun performans anlamında Norris ile aynı tempoyu tutturamaması sebebiyle takımın favorisi haline geldi.

Norris McLaren'i pistteki becerisi ve özverili çalışmasıyla etkilemiş olsa da, 23 yaşındaki pilot zaman zaman patronu Brown'ı kızdırabiliyor.

İngiliz GQ Dergisi'ne verdiği bir röportajda Brown, “Lando'nun beni sinirlendiren yönü ne?"

“Birden fazla kez beş dakika geç kaldı. Saat 8.00'de çıkmamız gerekiyorsa, onun yüzden 8.07'de çıkıyoruz!"

"Onunla ilgili en güzel şey çok dürüst olması ve her şeyi sahiplenmesi. Ve kesinlikle kendini geliştirdi!" dedi.

Lando Norris, McLaren, in cockpit Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Brown, Norris'e 'sinirlenmesi' konusunda pek ciddi olmasa da, McLaren CEO'su Britanyalı pilotun neler yapabileceğinden ve genç bir yetişkine dönüşürken takıma nasıl uyum sağladığından övgüyle bahsetti.

Brown, “Bence ondan en iyi şekilde faydalanıyoruz; artık daha konuşkan ve ilgili bir pilot."

“Ve artık takımda daha rahat, gerçekten bir aile gibiyiz." dedi.

Ancak Brown'ı en çok etkileyen, Norris'in soğukkanlılığı olmuş.

Brown, “Fernando Alonso ile ilk karşılaştığında, [Norris] bambaşka biri gibiydi. Bence bu kadar istikrarlı olmasının sebebi, sakinliği ve soğukkanlılığı."

“Yine de önünde daha 10-15 yıl var. Ona iyi bir araç verdiğimizde dünya şampiyonu olacak."

“Yapması gerekenleri çok ciddiye alıyor. Ama aynı zamanda 'araba yarışı' gibi eğlenceli bir işte olduğumuzu da biliyor." dedi.