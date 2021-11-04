Brown: "Norris, Verstappen ve Hamilton ile aynı seviyede"

2021 sezonunun yıldızlarından biri olan Norris, sürücüler şampiyonasında beşinci sırada yer alıyor ve bu sene dört kez podyuma çıktı. Britanyalı pilot aynı zamanda Rusya Grand Prix'si sıralamalarının en hızlısı olarak F1 kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı.

Sezonun ilk yarısında şampiyonayı üçüncü sırada götürmüş olsa da, Macaristan ve Belçika'da puan alamaması onu şampiyonada dördüncü sıraya geriletirken, Austin'de aldığı sekizincilik onu Sergio Perez'in bir puan gerisinde beşinciliğe itti.

Ancak Norris'in hedefi dördüncülük değil çünkü İngiliz pilot geçmişte, Dünya Şampiyonu olma hayali üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Norris'in patronu Brown ise, İngiliz pilotun şampiyon olması için gereken hıza sahip olduğunu söyledi.

De Telegraaf'a verdiği röportajda konuşan Brown, "Lando ilk kez 2014'te radarıma girdi. Bence o, şu anda griddeki en iyi sürücülerden biri sayılabilir."

"O, Verstappen ve Hamilton ile aynı seviyede. Belki deneyim olarak değil ancak hız olarak kesinlikle aynı seviyede." dedi.

Bu sezonun başında Norris, Verstappen ve Hamilton ile aynı seviyede olduğuna inandığını ancak Red Bull ve Mercedes ile savaşabileceği bir araca ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Son zamanlardaki yükselen performansının, kendisinin şampiyon olacak bir pilot kadar iyi olduğunu gösterip göstermediği sorusunu yanıtlayan Norris, "Buna evet demek istiyorum ancak bu, benim griddeki herkesten daha iyi olduğum anlamına gelmiyor, ben bunu söylemiyorum."

"Sadece ben, bu sezonki sürüş seviyem ile beraber yarış kazanacak, hatta bir gün dünya şampiyonu olacak kapasiteye sahip olduğumu hissediyorum."

"Belki ben hâlâ tam seviyede değilim ancak bir şeyleri doğru yaptığımı hissediyorum ve küçük gelişimlerle beraber, verebileceğim cevap konusunda biraz daha özgüvenli olabilirim."

"Şu anda Lewis veya Max'e karşı mücadele edebileceğim bir seviyede olduğumu söyleyebilirim - bunu nasıl söyleyeceğim konusunda dikkatli olmam gerekiyor, onları %100 yeneceğim demiyorum. Ancak onlarla iyi bir şekilde mücadele edip, onlara tehdit oluşturabilirim." dedi.

Brown ise gelecek sezon, Formula 1 tamamen yeni araçları tanıttığında, McLaren'in Norris'e şampiyonluk için mücadele edecek bir araç verebileceğini umuyor.

Amerikalı CEO konu hakkında, "Mücadele eşit bir seviyede olmalı, sonunda da en iyi takım kazanmalı."

"Bir futbol takımı kaç oyuncuya sahip? 11. O zaman rakibinizin ekstra üç oyuncuya sahip olmasını da istemezsiniz." dedi.