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Formula 1 / Styrian GP Haberler

Brown: “Norris şu anda griddeki herkes kadar hızlı”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Zak Brown, McLaren pilotu Lando Norris'in şu anda “griddeki herkes kadar hızlı olduğunu” söylerken yeni takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun da "harika bir referans noktası" olduğunu belirtti.

Brown: “Norris şu anda griddeki herkes kadar hızlı”

Norris, bu sezonki yedi yarışın altısında ilk 5’te finiş gördü. Ayrıca, Imola ve Monako’da podyuma çıkarak F1’de şimdiye kadarki en iyi sezon başlangıcını yaptı.

21 yaşındaki pilotun kazandığı puanlar, McLaren’ın takımlar şampiyonasında Ferrari’yi geçerek üçüncü sıraya yerleşmesinde büyük rol oynadı. Ayrıca genç pilot, şu anda pilotlar şampiyonasında da dördüncü sırada bulunuyor.

Ricciardo ise McLaren’a bu senenin başında katıldı ve Norris’in formunu yakalamakta zorlandı. Avustralyalı pilot, şu anda hâlâ hızını bulmaya çalışsa da pazar günü Paul Ricard’da takım arkadaşına daha yakın bir sonuç elde ederek 6. oldu.

McLaren Racing CEO’su Brown, Ricciardo’nun takım değiştirmesine ek olarak 2021’de test sürelerinin azaltılması nedeniyle zorlanmasını anlayışla karşılıyor. 

Ayrıca Avustralyalı pilotun gösterdiği gelişmeden memnun ve Norris’in onun için iyi bir referans noktası olduğuna inanıyor.

Brown, “Bu sene, [sezon öncesi] testlerinde normalde olanın yarısı kadar süreye sahip olduğumuz ve o sırada, yeni güç ünitesini öğrenmeye çalışmaya odaklandığımızı unutmamalıyız.”

"Şu anda ise Daniel'ın her hafta sonu daha da hızlandığını görüyoruz. İş ahlakı ve yaklaşımı harika. Ayrıca, takımla daha yakından çalışıyor."

“Bu yüzden kısa bir süre içinde hızını bulacağından son derece eminim. COVID döneminde, test sürelerinin azaltılmasıyla yeni bir araca uyum sağlamanın kesinlikle onun için kolay olmadığını düşünüyorum."

"Griddeki herkes kadar hızlı olduğunu düşündüğüm bir takım arkadaşına sahip. Bu yüzden yarışmak konusunda harika bir referans noktası var."

Ayrıca Brown, McLaren’ın Norris’in kaydettiği büyük ilerlemenin de farkında olduğunu ve eskiye kıyasla yarış hafta sonlarında daha agresif olmasına rağmen hata yapmadığını da söyledi.

Brown, "Lando iyi bir şekilde olgunlaştı. Çaylak olarak geldiğinde bile oldukça olgun bir şekilde sürüyordu."

“Gelen diğer çaylaklardan bazılarına bakarsanız, çok fazla kaza yaptıklarını görürsünüz. Hızlanmaya çalışırken sınırı fazla aştılar. Lando, bunu gerçekten yapmadı. İyi bir hız ve olgunluk gösterdi."

“Bu nedenle, geçen yıl ve bu yıl ondan yapmasını istediğimiz şey biraz daha sınırları zorlamasıydı. Onu bu konuda teşvik ettik ve arada bir sınırları aşarsa bunun sorun olmayacağını söyledik. Bundan sonra daha da hızlandı ve dişlerini gösterdi. Üstelik buna rağmen aracı pistte tutmayı başardı ve bu harika bir şey."

“Şu anda sadece ufak hatalar yapıyor. İtalya'da sıralamalarda üçüncü olacakken pist sınırlarını aşması gibi. Bu yüzden startlarda, turlarda daha agresif olmasına rağmen bunu kontrollü bir şekilde yapıyor."

“İlk yıl beklediğimiz üzere, bazen pistleri ve araç ayarlarını öğrenmesi biraz zaman alacaktı ve bir bakıma Carlos [Sainz]'ı takip edecekti. Şimdi ise cuma ilk seanstan itibaren hemen olması gereken noktaya geliyor."

“Bu yüzden Lando'nun performansından son derece memnunuz ve çok yüksek bir seviyede performans sergilediğini düşünüyoruz.” dedi.

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