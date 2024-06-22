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Formula 1 İspanya GP

Brown: "Norris pole'ü alabileceğine inanıyordu"

McLaren CEO'su Zak Brown, Lando Norris'in İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında pole'ü almasının ardından konuştu.

Neva Ünsaldı
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren CEO'su Zak Brown, Norris'in turu ve polü alması hakkında şunları söyledi:

"Bu inanılmaz bir turdu. Lando ve Oscar ile piste çıkmadan önce konuştum ve Lando, pol pozisyonu için bir şansı olduğuna inanıyordu."

"Takım onu doğru zamanda dışarı çıkardı, ilk sektörde güzel bir hava koridoru aldı."

"Oscar da güzel bir tur atıyordu ama üçüncü sektörde biraz fazla zorladı."

"Sektörlerin Lando ile birlikte geldiğini görmek güzeldi."

"Yarın hava durumu biraz belirsiz görünüyor, yarış hızımız güçlü görünüyor ama yarın her şey olabilir."

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