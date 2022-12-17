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Formula 1 Haberler

Brown: "Norris, Indy 500'e katılmak istiyor"

Zak Brown, Lando Norris'in Indianapolis 500'e katılmak istediğini ve gelecekte bu konuda bir çalışmaları olabileceğini söyledi.

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Brown: "Norris, Indy 500'e katılmak istiyor"
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Norris'in McLaren ile uzun vadeli bir anlaşması var ve bu anlaşma sadece Formula 1'i kapsıyor. Yine de McLaren sadece F1'de değil, halihazırda birden fazla seride yarışıyor.

Bu seriler arasında Formula E, Extreme E ve IndyCar var. Özellikle Arrow McLaren SP ile IndyCar'da yarışmak, pek çok sürücüye cazip geliyor.

Bazı sürücüler sadece Indianapolis 500'e ilgi gösteriyor çünkü bu yarış, Monako GP ve Le Mans 24 Saat ile birlikte motor sporları dünyasının en iyisi olarak görülüyor.

Bundan ötürü McLaren pilotlarının ve Norris'in bir gün burada yarışması mümkün olabilir.

Zak Brown, Norris'in de kendilerinden bu yönde bir talepte bulunduğunu ancak henüz bir şeye karar vermediklerini söyledi.

McLaren team photo, Lando Norris, McLaren

McLaren team photo, Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Brown, "Lando bize bir gün Indy 500'e katılmak istediğini söyledi."

"Bu işteki ilk çalışmalarımdan biri Fernando Alonso'yu Indy 500'e getirmekti ki bu herkes için harika bir deneyimdi."

"Günümüzde takvimler oldukça yoğun ama bence yarış pilotları yarış aracı sürmeyi seviyor ve bunun gerçekleşebileceğini görebiliyorum." dedi.

Brown, geldiği günden bu yana McLaren'ın yarıştığı serileri artırmaya çalışıyor ve sıradaki hedef belli: WEC &Le Mans.

Brown, "Bizi Le Mans'ta, spor otomobil yarışlarında görmeyi çok isterim."

"Yapmamız gereken çok şey var, her şeyin doğru olması, doğru zamanda doğru yerde olmamız ve mevcut programlarımızdan memnun olmamız gerekiyor."

"Fakat sihirli bir değneğim olsaydı ve başka bir yarış serisinde daha yer alabilmeyi seçebilseydim, spor otomobil yarışlarını seçerdim." dedi.

Rene Rast, McLaren

Rene Rast, McLaren

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

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