Brown, Norris ile sözleşme uzatırken Hamilton-Ferrari söylentilerden etkilenmemiş

Yeni 2024 araçlarında ilk turlar atılmadan önce, ocak ayında Charles Leclerc'in Ferrari ile sözleşme uzatması ve Norris'in McLaren ile yeniden anlaşmasıyla sürücü piyasasında bir hareketlilik yaşanmıştı.

1 şubatta Hamilton'ın sürpriz bir şekilde Ferrari'ye gitme kararının ardından Mercedes takımında 2025 sezonu için bir boş koltuk ortaya çıkmış oldu.

Leclerc ve Norris, kendi takımlarıyla yeni sözleşme imzalamalarının hemen ardından gelen bu haber ile Mercedes koltuğu için başlayacak yarışın dışında kaldılar.

McLaren CEO'su Brown, atılan bu imzanın McLaren'in İngiliz yıldızla yeniden sözleşme imzalaması arasında bir bağlantı olmadığını söyledi.

Sky Sports'a verdiği demeçte Brown, "Potansiyel olarak bazı hareketlerin olduğunun farkındaydık ama bunun Lando ile bir ilgisi yoktu. Onunla sözleşme imzalamıştık."

"Duyuru yapmak için onun tatilden geri dönmesini bekliyorduk."

"Ama Lando'nun ve tabii ki Oscar'ın, her ikisinin de pilot pazarında gözde isimler olduğunu biliyorduk."

"Lewis, Ferrari ve Mercedes üçlüsü arasında neler olup bittiğini bilmiyorduk. Ama Lando'nun biz de dahil olmak üzere herkesin listesinin başında olduğunu bilmek önemliydi." dedi.

Norris'in son sözleşmesinin tam süresi teyit edilmemiş olsa da, McLaren basın açıklamasında sadece "en az 2026 sonuna kadar" olduğunu söyledi, Piastri'nin anlaşması ise 2026 sonuna kadar devam ediyor.

Lando Norris, Lewis Hamilton Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu da her iki McLaren pilotunun da Brown'ın deyimiyle ara sezon "dramasına" kapılamayacağı anlamına geliyor.

Brown, "Yılın ikinci yarısını gerçekten güçlü geçirdik ve Lando'nun da bizim takıma duyduğumuz güvene ve kendimize olan inancımıza sahip olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onunla anlaşmak harikaydı."

"Bence asıl odaklandığım şey takıma istikrar getirmek."

"Yeni işe aldıklarımızla ya da mevcut ekibinizle, Andrea [Stella], teknoloji altyapısı, sadece odaklanmaya çalışıyoruz ve şu anda sporda parçası olmak istemediğimiz bazı dramalar yaşanıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Ancak Brown'ın açıklamasının aksine, eski F1 pilotu Christian Danner, Toto Wolff ile mümkün olan en iyi kadrosu arasında "yasal ya da parasal hiçbir engelin" hatta "sözleşmelerin" bile olmaması gerektiği konusunda ısrarcı.

Karun Chandhok ise Piastri'nin Russell'a takım arkadaşı olmak için iyi bir aday olacağını iddia etti ve eski F1 pilotu olan menajeri Mark Webber'in sözleşmesine bunu mümkün kılabilecek bir kaçış maddesi ekleyebileceğini söyledi.

Sky Sports'un F1 Show adlı programında konuşan Chandhok, "Oscar'ın McLaren ile bir kontratı olduğunu biliyoruz. Ama Mark Webber geçmişte pek çok F1 kontratı için pazarlık yaptı. Eminim Lewis'te gördüğümüz gibi bir yerlerde bir kaçış maddesi vardır."

"Oscar'ın ilk sezonu harikaydı. Yarış temposunda zayıflıkları vardı, buna şüphe yok. Şimdi bunu geliştirmek için bir yıllık daha fazla tecrübesi var."

"Bence Oscar ve George Mercedes'te iyi bir ikili oluşturur." dedi.