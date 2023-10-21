Brown: "Norris Formula 1'in en hızlılarından biri"

Lando Norris, Austin'de 100. Grand Prix'sini çıkacak ve sıralama turlarında ikinci olarak yine çarpıcı bir performans sergiledi.

McLaren takım patronu Zak Brown genç yeteneğinin gelişiminden övgüyle bahsetti.

Brown, "Geçtiğimiz beş sezonda Lando çok daha deneyimli hale geldi, daha az hata yapıyor, gerçi o zamanlar da nadiren hata yapıyordu."

"Norris Formula 1'deki en hızlı sürücülerden biri."

"Yarış becerileri açısından kimseden aşağı kalır yanı yok. Ona podyuma çıkabileceği bir araç vermeye başladık ve gelişmeye devam ediyoruz, çünkü bizim sporumuz asla durağan değildir."

"Ne yazık ki ona henüz kazanabileceği bir araç veremedik."

"Diğer sürücüler gibi o da elinden gelenin en iyisini yapmadığında hayal kırıklığına uğruyor. Katar'da da böyle oldu, pist dışına çıkarak bazı alışılmadık hatalar yaptı ama ceza alan tek kişi o değildi."

"Lando yanlış bir şey yaptığını hissettiğinde biraz sinirleniyor ama hemen toparlanıyor.

"O ve Oscar birbirlerine baskı yapıyorlar - bu hem onlar hem de takım için iyi bir şey. Bu baskının diğer bazı takımlarda olduğu gibi kazalara yol açmaması, ikisinin de öğrenmesi önemli."

"Harika bir sürücü kadromuz var." dedi.