Brown: "Norris Formula 1'in en hızlılarından biri"
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Lando Norris'i Formula 1'in en hızlılarından birisi olarak görüyor.
Lando Norris, Austin'de 100. Grand Prix'sini çıkacak ve sıralama turlarında ikinci olarak yine çarpıcı bir performans sergiledi.
McLaren takım patronu Zak Brown genç yeteneğinin gelişiminden övgüyle bahsetti.
Brown, "Geçtiğimiz beş sezonda Lando çok daha deneyimli hale geldi, daha az hata yapıyor, gerçi o zamanlar da nadiren hata yapıyordu."
"Norris Formula 1'deki en hızlı sürücülerden biri."
"Yarış becerileri açısından kimseden aşağı kalır yanı yok. Ona podyuma çıkabileceği bir araç vermeye başladık ve gelişmeye devam ediyoruz, çünkü bizim sporumuz asla durağan değildir."
"Ne yazık ki ona henüz kazanabileceği bir araç veremedik."
"Diğer sürücüler gibi o da elinden gelenin en iyisini yapmadığında hayal kırıklığına uğruyor. Katar'da da böyle oldu, pist dışına çıkarak bazı alışılmadık hatalar yaptı ama ceza alan tek kişi o değildi."
"Lando yanlış bir şey yaptığını hissettiğinde biraz sinirleniyor ama hemen toparlanıyor.
"O ve Oscar birbirlerine baskı yapıyorlar - bu hem onlar hem de takım için iyi bir şey. Bu baskının diğer bazı takımlarda olduğu gibi kazalara yol açmaması, ikisinin de öğrenmesi önemli."
"Harika bir sürücü kadromuz var." dedi.
Son Haberler
Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"
Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik" Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"
Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"
Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim" Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"
Amerika'da günün pilotu Norris oldu
Amerika'da günün pilotu Norris oldu Amerika'da günün pilotu Norris oldu
2023 Amerika GP: Strateji savaşını Verstappen kazandı, son turlarda uçan Hamilton ikinci oldu!
2023 Amerika GP: Strateji savaşını Verstappen kazandı, son turlarda uçan Hamilton ikinci oldu! 2023 Amerika GP: Strateji savaşını Verstappen kazandı, son turlarda uçan Hamilton ikinci oldu!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar