Brown: "Norris, F1'deki en iyi sürücüler kadar iyi"

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Norris, 2019 yılında McLaren ile Formula 1'deki ilk yarışına çıkmış ve o günden bu yana McLaren ile çok iyi bir ilerleme kaydetmişti.

İngiliz pilot, dört podyum aldığı sezonda, kariyerinin ilk pole pozisyonunu yakaladı ve Rusya GP'de de galibiyet mücadelesi verdi.

Şu anda pek çok kesim Norris'i en iyi genç sürücüler arasında gösteriyor ve gelecekte şampiyonluk savaşında yer almasına kesin gözüyle bakıyor.

McLaren CEO'su Zak Brown'a, bu yıl Imola'da McLaren'a yeni dönemdeki ilk podyumunu getiren isim olan Norris'in performansı soruldu.

Brown, "Bence Lando, Formula 1'deki herkes kadar iyi."

"İnanılmaz derecede hızlı bir pilot fakat Formula 1'de pek çok hızlı sürücü var. Onu etkileyici kılan şey, çok az hata yapması."

"Hataları çok küçük. Örneğin pist sınırı ihlali, lastikleri kilitlemek gibi. Onu aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarparken veya baskı altında bir virajda hata yaparken göremezsiniz."

"Bence saf ve doğal bir yeteneği var. Formula 1'deki herkes kadar yetenekli." dedi.

Brown, 2025 sonuna kadar takımda kalacağı açıklanan Norris'in bu kararından memnun.

"O, aile ortamını seven mütevazi, sadakatli ve eğlenceli bir çocuk. Gerçekten çok iyi yetiştirilmiş. Ailesiyle çok yakın ve hepsi harika insanlar."

"Bence griddeki en hızlı araca sahip olmadığımızı biliyor fakat oraya ulaşacağımızı da biliyor. Bu konuda bize güveniyor ve ortamdan keyif alıyor."

"İlerleme kaydetmeye devam ettiğimiz sürece, galibiyetin çok da uzak olmadığını biliyor."

"Geçen yıl mesela arka arkaya üç zafer alabilirdi. Monza'da Daniel'ın hemen arkasındaydı. Rusya'da yarış sonundaki karar olmasa galibiyet onundu. Spa'daki sıralama turlarında en hızlı isimdi."

"Yani kazanmaya kesinlikle hazır. Sadece onu kazanabileceği bir pozisyona getirmemiz gerekiyor."

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Lando Norris, McLaren and Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images