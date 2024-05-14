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Formula 1

Brown: "Norris başa baş mücadelede Verstappen'i yenebilir ancak 'birçok yarış gözyaşlarıyla biter'"

Zak Brown, McLaren pilotu Lando Norris'in Red Bull pilotu Max Verstappen'i "düz bir mücadelede" yenebileceğini düşünüyor ancak bu mücadelelerde "birçok yarışın gözyaşlarıyla biteceğinden" korkuyor.

Alex Kalinauckas Stephen Mosley
Güncel:
Press Conference Max Verstappen, Red Bull Racing, and Lando Norris, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Norris, F1'in Miami'deki en son yarışında Verstappen'e liderlik etti - Britanyalı, tam da bir zafer tehdidine dönüşüyor gibi görünürken ve Verstappen Red Bull'una hasar vermişken yarış ortasındaki güvenlik aracından kazançlı çıktı.

Bu sonuç, Verstappen'in tipik bir araç performansı avantajına sahip olmasına rağmen, McLaren'in 2023 sezonunun ikinci yarısının çoğunda olduğu gibi, güncellenmiş 2024 aracıyla ileriye doğru bir adım attığı için ikili arasında daha fazla mücadele umutlarını artırdı.

McLaren patronu Brown'a geçtiğimiz hafta sonu Monaco Historique Grand Prix'sinde Norris ve Verstappen'in potansiyel olarak daha yakın bir mücadelesinin sonucu hakkındaki düşünceleri soruldu.

Brown 1980 yılında Alan Jones'un kullandığı Williams FW07B ile yarışırken, McLaren efsanevi Ayrton Senna'nın 1994 yılında Imola'da ölümünün 30. yıldönümünde onun kullandığı birkaç aracı sergiledi.

Brown, Autosport'a verdiği özel röportajda "Lando'nun Max'i düz bir dövüşte yenebileceğini düşünüyorum."

"Bence müthiş bir dövüş olurdu, bence birçok yarış gözyaşları içinde biterdi - biri ya da diğeri ya da her ikisi için."

"Ama bence ham yetenek konusunda Lando'dan daha hızlı birini görmedim."

"Max'in de aynı derecede hızlı olduğuna eminim, eminim bazı insanlar buna katılmayacaktır ve sonuçta onları aynı arabada görene kadar asla bilemeyeceğiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, congratulates Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2. sıra, Lando Norris'i tebrik ediyor, McLaren F1 Takımı, 1. sıra, Parc Ferme'de

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Ama Lando'da gördüğüm kadarıyla, ondan daha hızlı bir yarış pilotu göremiyorum."

"Heyecan verici olan Oscar'ın [Piastri] onunla boy ölçüşebilmesi. Daha fazla deneyim kazandıkça onunla daha sık karşılaşacağını düşünüyorum." dedi.

Brown ayrıca Norris'in 2021'de kıl payı kaçırdığı birkaç galibiyetin ardından 110 GP startında ilk F1 galibiyetini elde etmesiyle kişisel sonuçları açısından "bir adım daha ileriye gideceğine" inanıyor.

Brown, "Kesinlikle. Pilotların ilk zaferlerini elde etmelerinde bir şeyler var."

"İlk galibiyetimi aldığım zamanı hatırlıyorum, şimdi bunu yaptığınızı biliyorsunuz, [ilk galibiyet] sürücüleri rahatlatıyor ve o kadar çok çabalamalarına gerek kalmıyor. Herhangi bir şeyde, çok fazla çabalayabilirsiniz ve bu sizin aleyhinize işler." dedi.

Norris'in ilk F1 zaferi, 2024'ün başlarında McLaren ile yeni bir sözleşme uzatma kararı almasının ardından geldi.

Böylece Norris, F1 kariyerinin başlangıcından sözleşmenin 2027'de sona ermesine kadar neredeyse on yıl boyunca takıma bağlı kalacak.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Lando Norris, McLaren F1 Team

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Lando Norris, McLaren F1 Takımı

Fotoğraf tarafından: Alexander Trienitz

Brown, Norris'in "çok sadık" olduğunu ancak McLaren'in başlangıçta hayal kırıklığı yaratan 2023 F1 aracını Piastri ile bir sprint yarışı galibi haline getirme çabaları ve o zamanki takım patronu Andrea Stella'nın çalışmaları sayesinde yeniden imzalamaya ikna olduğunu söyledi.

Brown, "İnsanların kariyerlerine sadık olmaları gerekir, ancak sadakat sizi sadece bir yere kadar götürür."

"Ama bence Andrea Stella'ya olan inancı ve tüm ekibe olan inancıyla geçen yıl yaptığımız dönüşümü gördü. Burası onun için bir aile, McLaren markasını seviyor."

"Ama en önemlisi, ona yarış kazandıran bir araç vereceğimize güveniyor ve geçen hafta sonu bunu başardık. Bu onun güvenini daha da arttırdı." dedi.

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