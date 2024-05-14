Brown: "Norris başa baş mücadelede Verstappen'i yenebilir ancak 'birçok yarış gözyaşlarıyla biter'"
Zak Brown, McLaren pilotu Lando Norris'in Red Bull pilotu Max Verstappen'i "düz bir mücadelede" yenebileceğini düşünüyor ancak bu mücadelelerde "birçok yarışın gözyaşlarıyla biteceğinden" korkuyor.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Norris, F1'in Miami'deki en son yarışında Verstappen'e liderlik etti - Britanyalı, tam da bir zafer tehdidine dönüşüyor gibi görünürken ve Verstappen Red Bull'una hasar vermişken yarış ortasındaki güvenlik aracından kazançlı çıktı.
Bu sonuç, Verstappen'in tipik bir araç performansı avantajına sahip olmasına rağmen, McLaren'in 2023 sezonunun ikinci yarısının çoğunda olduğu gibi, güncellenmiş 2024 aracıyla ileriye doğru bir adım attığı için ikili arasında daha fazla mücadele umutlarını artırdı.
McLaren patronu Brown'a geçtiğimiz hafta sonu Monaco Historique Grand Prix'sinde Norris ve Verstappen'in potansiyel olarak daha yakın bir mücadelesinin sonucu hakkındaki düşünceleri soruldu.
Brown 1980 yılında Alan Jones'un kullandığı Williams FW07B ile yarışırken, McLaren efsanevi Ayrton Senna'nın 1994 yılında Imola'da ölümünün 30. yıldönümünde onun kullandığı birkaç aracı sergiledi.
Brown, Autosport'a verdiği özel röportajda "Lando'nun Max'i düz bir dövüşte yenebileceğini düşünüyorum."
"Bence müthiş bir dövüş olurdu, bence birçok yarış gözyaşları içinde biterdi - biri ya da diğeri ya da her ikisi için."
"Ama bence ham yetenek konusunda Lando'dan daha hızlı birini görmedim."
"Max'in de aynı derecede hızlı olduğuna eminim, eminim bazı insanlar buna katılmayacaktır ve sonuçta onları aynı arabada görene kadar asla bilemeyeceğiz."
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2. sıra, Lando Norris'i tebrik ediyor, McLaren F1 Takımı, 1. sıra, Parc Ferme'de
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Ama Lando'da gördüğüm kadarıyla, ondan daha hızlı bir yarış pilotu göremiyorum."
"Heyecan verici olan Oscar'ın [Piastri] onunla boy ölçüşebilmesi. Daha fazla deneyim kazandıkça onunla daha sık karşılaşacağını düşünüyorum." dedi.
Brown ayrıca Norris'in 2021'de kıl payı kaçırdığı birkaç galibiyetin ardından 110 GP startında ilk F1 galibiyetini elde etmesiyle kişisel sonuçları açısından "bir adım daha ileriye gideceğine" inanıyor.
Brown, "Kesinlikle. Pilotların ilk zaferlerini elde etmelerinde bir şeyler var."
"İlk galibiyetimi aldığım zamanı hatırlıyorum, şimdi bunu yaptığınızı biliyorsunuz, [ilk galibiyet] sürücüleri rahatlatıyor ve o kadar çok çabalamalarına gerek kalmıyor. Herhangi bir şeyde, çok fazla çabalayabilirsiniz ve bu sizin aleyhinize işler." dedi.
Norris'in ilk F1 zaferi, 2024'ün başlarında McLaren ile yeni bir sözleşme uzatma kararı almasının ardından geldi.
Böylece Norris, F1 kariyerinin başlangıcından sözleşmenin 2027'de sona ermesine kadar neredeyse on yıl boyunca takıma bağlı kalacak.
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Lando Norris, McLaren F1 Takımı
Fotoğraf tarafından: Alexander Trienitz
Brown, Norris'in "çok sadık" olduğunu ancak McLaren'in başlangıçta hayal kırıklığı yaratan 2023 F1 aracını Piastri ile bir sprint yarışı galibi haline getirme çabaları ve o zamanki takım patronu Andrea Stella'nın çalışmaları sayesinde yeniden imzalamaya ikna olduğunu söyledi.
Brown, "İnsanların kariyerlerine sadık olmaları gerekir, ancak sadakat sizi sadece bir yere kadar götürür."
"Ama bence Andrea Stella'ya olan inancı ve tüm ekibe olan inancıyla geçen yıl yaptığımız dönüşümü gördü. Burası onun için bir aile, McLaren markasını seviyor."
"Ama en önemlisi, ona yarış kazandıran bir araç vereceğimize güveniyor ve geçen hafta sonu bunu başardık. Bu onun güvenini daha da arttırdı." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Norris ve McLaren arasındaki karşılıklı inanç, sonunda meyvesini veriyor mu?
Red Bull, Imola güncellemesini doğruladı: "Bunlardan çok fazla şey bekliyoruz"
Piastri, 13. olmasına rağmen mutlu: "Performansımız cesaret verici"
McLaren, Miami Grand Prix'sinden sonra Piastri için: "Güçlü yönlerinin daha da farkında"
Stella: "Red Bull ile rekabet etmek için bir güncellemeye daha ihtiyacımız var"
Verstappen: "Brown, Newey/Red Bull F1 yorumuyla 'ortalığı karıştırmaya' çalışıyor"
Son Haberler
Magnussen'in men cezası alması durumunda koltuğa oturacak olan aday belli
F1, daha yüksek ses için 2030'dan itibaren farklı motorlara geçebilir!
Resmi: Albon, Williams ile çok senelik anlaşma imzaladı
Acosta, ilk kez büyük bir şey başarma fırsatını kaybettiğini düşünüyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar