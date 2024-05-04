Brown: "Newey, Red Bull F1 takımında düşecek son domino taşı olmayacak"

Çarşamba günü, tasarım gurusu Newey'nin, takımın Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi yıldız pilotlarla yedi pilotlar ve altı üreticiler şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olduğu 19 yıllık görevinin ardından Red Bull'dan ayrılacağı açıklandı.

Newey'nin Red Bull'dan ayrılma kararını, takım patronu Christian Horner'ı destekleyen Tayland tarafı ile Helmut Marko ve Verstappen ailesini destekleyen Avusturya tarafı arasında bir kontrol savaşına dönüşen takım içi politikalardan dolayı hayal kırıklığına uğradıktan sonra aldığı anlaşılıyor.

Konu, Horner'ın bir kadın çalışana karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla açılan bir iç soruşturma nedeniyle kamuoyunda patlak verdi - şikayet başlangıçta reddedildi ancak o zamandan beri temyize götürüldü.

Rakip takım şefi Brown, Newey gibi "yüksek dürüstlüğe" sahip birinin Red Bull'dan ayrılmasına şaşırmadığını ve Newey'nin ayrılan son yüksek profilli isim olmayacağını beklediğini söyledi.

Brown, "Şaşırdım mı? Altı ay önce olsa şaşırırdım. Ancak yılın başından bu yana yaşananlar ve Adrian'ı oldukça iyi tanımam göz önüne alındığında, ki kendisi çok dürüst bir kişidir, yoluna devam etmesine şaşırmadım."

"Bence orada olup bitenler biraz istikrarsızlaştırıcı. Bu muhtemelen düşecek ilk domino taşı, ancak etrafta uçuşan özgeçmişlere bakarak tahminimce sonuncusu olmayacak." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull'daki kargaşa başladığından beri McLaren'in daha fazla özgeçmiş alıp almadığı sorulduğunda Brown şu yanıtı verdi: "Evet, takımdan bize gelen özgeçmişlerde bir artış gördük ve bence Adrian tüm zamanların en başarılı tasarımcısı."

"Yarış takımına getirdiği teknik [kaliteye] ek olarak, insanlar Adrian gibi insanlar için çalışmak ve onunla birlikte çalışmak istiyorlar."

"Bu yüzden onun ekibe teknik açıdan getirdiklerini özleyeceklerini düşünüyorum ve daha sonra da insanların onunla çalışmaktan duydukları liderlik ve heyecanı özleyeceklerini düşünüyorum."

Newey Mart 2025'ten itibaren rakip takımlar için uygun olacak ve Ferrari 65 yaşındaki pilotu kapmak için güçlü bir aday. Brown, McLaren'ın kendisi için bir hamle yapması fikrini pek önemsemedi.

"McLaren söz konusu olduğunda, McLaren'daki kadın ve erkeklerin yaptığı tüm çalışmalardan çok memnunum."

"Bence geçen yılın ikinci yarısından bu yana arabaya nasıl performans koyacaklarını bildiklerini göstermeye başladık, bu yüzden sahip olduğumuz ekibe dünya kadar inancım var."

"Ön sıralara geri dönmek için bir arayış içindeyiz ve bence bunu başaracak insanlara, yeteneğe, ekipmana ve sürücülere sahibiz. Bu yüzden yolumuza devam edeceğiz."