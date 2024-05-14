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Formula 1 Emilia Romagna GP

Brown, Newey ile anlaşmakla ilgilenmiyor: "Sahip olduklarımızdan memnunuz"

Olav Mol, Zak Brown'ın McLaren'in Adrian Newey ile sözleşme imzalamakla ilgilenmediğini iddia etmesinin ardından bunun saçmalık olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrate in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull, Miami Grand Prix'si öncesinde Newey'nin gelecek yılın başlarında takımdan ayrılacağını duyurdu.

Milton Keynes takımıyla 12 şampiyonluk elde eden Newey'nin şahit olduğu Pilotlar ve Takımlar Şampiyonluğu sayısı, McLaren'in son şampiyonluk başarılarını da içeren bir listeyle birlikte 25'e ulaşıyor.

Newey 1998 yılında McLaren ve Mika Hakkinen ile çifte şampiyonluk kazanmış ve ertesi sezon da Pilotlar Şampiyonluğu'nu korumuştu.

Ancak Williams, McLaren ve Red Bull'da kazandığı şampiyonluklara rağmen McLaren CEO'su Brown, Newey ile sözleşme imzalamakla ilgilenmediğini söyledi.

Newey'nin açıklamasının ardından Sky Sports'a konuşan Brown şunları söyledi: "Planlarımız yaptığımız şeyi yapmaya devam etmek. Andrea'nın [Stella] ve tüm teknik ekibin yaptığı her şeyden gerçekten memnunum."

Beyond the Grid Podcast'te şunları söyledi: "Sahip olduklarımızdan çok memnunuz."

"Açıkçası o tüm zamanların en başarılı tasarımcısı ve neler yapacağını merak ediyoruz."

Ancak Hollandalı uzman Mol'e göre Brown, bu konuda saçmalıyor.

Ziggo Sport'un Race Café programına konuşan Mol, "Bence bu tam bir saçmalık." 

"Newey kapıyı çaldığında hangi takım 'Hayır, istemiyoruz.' der? Böyle bir şey olmayacak." dedi.

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Zeynep Taş
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Zeynep Taş
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