Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
205 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Brown: "Müşteri F1 araçları ücretsiz verilmeli"

paylaşım
yorumlar
Brown: "Müşteri F1 araçları ücretsiz verilmeli"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 May 2020 14:40

McLaren şefi Zak Brown'a göre büyük Formula 1 takımları, maliyet tasarrufu önlemi olarak böyle bir yolu seçmede ciddiyse, müşteri araçlarını ücretsiz olarak sunmalılar.

F1 takımları şu anda, 2020 sezonunun ilk 10 yarışının ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olan COVID-19 salgını sonrasında maliyetleri azaltmanın yollarını arıyorlar.

Gelecek yıl gelişim maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla 2020 araçları kullanılacak ve aynı zamanda bütçe sınırı da 175 milyon dolardan 145 milyon dolara düşürecek.

Red Bull takım patronu Christian Horner geçen hafta Motorsport.com'a F1'in küçük takımlara yardımcı olmak için müşteri araçlarını kullanmayı düşünebileceğini ve buna göre küçük takımların, büyük takımlardan araç satın alabileceğini söyledi.

Horner, "Biz zamanında Toro Rosso'ya bu şekilde araç verdik ve 2008'de Sebastian Vettel, onlara tedarik ettiğimiz müşteri aracıyla kazandı. Yani bu sistemin çalışabileceğini gösterdik. Ancak üretici olma konusunda bir paranoya söz konusu. Bu sistem diğer motor sporları organizasyonlarında çalışıyor. MotoGP'de bu yöntem var. Abu Dhabi'nin ardından bir Mercedes, Ferrari ya da Red Bull aracı alabilecekseniz, neden almayasınız?" demişti.

Ancak Motorsport.com'a konuşan McLaren patronu Zak Brown, bu araçları satmak yerine daha küçük takımlara ücretsiz verebileceklerini söyledi.

"Müşteri araçları bir yıl eski araçlar olacağı için, bu yönde devam edersek, bunları satmak yerine bağışlamaları gerektiğini savunurdum."

"Onlar için masraf olmayacak. Yaptıkları her şey, AR&GE, yedek parçalar zaten onlarda var. Bu yüzden bu araçları satmak yerine bağışlamaları gerek."

"Bu onlara paraya mal olmaz ve eğer gerçekten müşteri takımlarının para tasarrufu yapmalarını istiyorlarsa onlara araçları bu şekilde vermeliler."

Brown, F1'deki müşteri araçlarını sürekli olarak eleştirdi ve bunun sporun DNA'sına aykırı bir hamle olacağını söyledi.

McLaren Racing CEO'su, müşteri araçlarının geri dönmesine izin vermenin F1 için sadece kısa vadeli bir çözüm olacağını söyledi.

"Müşteri araçlarının hayanı olmadığımı biliyorsunuz. Herkes Formula 1'in DNA'sı hakkında konuşuyor ve bu, insanların kendilerinin üretici olmasıdır."

"Bence insanlar son zamanlarda kendi araçlarını yapmanın sınırlarını zorladılar ve diğerlerinin araçlarını yaptılar. Bu, bence ele alınması gereken bir şey."

"Eğer bu, maliyetle ilgili ise ve onların çözümü bu ise, o zaman bunun bir yaranın üstüne bant yapıştırmak gibi bir çözüm olduğunu düşünüyorum, çünkü müşteri araçlarına izin verdiğinizde, o zaman bulunduğunuz yere geri dönersiniz."

"Yeni normal (virüs sonrası) eski normal gibi olmayacak. Bu yüzden bana sadece yaranın üstüne bant koyma tarzı bir çözüm gibi geliyor."

"Sorunu bir veya iki yıl çözebilir, ama sonrasında başladığımız yere döneriz."

Jonathan Noble ve James Allen

Sonraki haber
Renault'nun yasaklanan "kütle amortisör" sistemi

Önceki haber

Renault'nun yasaklanan "kütle amortisör" sistemi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
58 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
17:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
21:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
18:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
21:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
21:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Renault'nun yasaklanan "kütle amortisör" sistemi

54dk
2
Formula 1

FIA'nın yeni başkanı Luca di Montezemolo olabilir!

3s
3
Formula 1

Ferrari, Vettel'i takımda tutmak için iki yıllık anlaşma önerecek!

4
Formula 1

Hill'in Imola'yı Senna ve Williams için fethettiği yarış: 1995 San Marino GP

5
Formula 1

Brown: "Müşteri F1 araçları ücretsiz verilmeli"

14dk

Son Videolar

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı 05:01
Formula 1

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti 01:50
Formula 1

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Son Haberler

Brown: "Müşteri F1 araçları ücretsiz verilmeli"
F1

Brown: "Müşteri F1 araçları ücretsiz verilmeli"

Renault'nun yasaklanan "kütle amortisör" sistemi
F1

Renault'nun yasaklanan "kütle amortisör" sistemi

Horner: "F1, bir yıl boyunca yarış yapmazsa yok olur"
F1

Horner: "F1, bir yıl boyunca yarış yapmazsa yok olur"

FIA'nın yeni başkanı Luca di Montezemolo olabilir!
F1

FIA'nın yeni başkanı Luca di Montezemolo olabilir!

F1, her iki günde bir COVID-19 testi yapacak
F1

F1, her iki günde bir COVID-19 testi yapacak

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.