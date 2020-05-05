Brown: "Müşteri F1 araçları ücretsiz verilmeli"

F1 takımları şu anda, 2020 sezonunun ilk 10 yarışının ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olan COVID-19 salgını sonrasında maliyetleri azaltmanın yollarını arıyorlar.

Gelecek yıl gelişim maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla 2020 araçları kullanılacak ve aynı zamanda bütçe sınırı da 175 milyon dolardan 145 milyon dolara düşürecek.

Red Bull takım patronu Christian Horner geçen hafta Motorsport.com'a F1'in küçük takımlara yardımcı olmak için müşteri araçlarını kullanmayı düşünebileceğini ve buna göre küçük takımların, büyük takımlardan araç satın alabileceğini söyledi.

Horner, "Biz zamanında Toro Rosso'ya bu şekilde araç verdik ve 2008'de Sebastian Vettel, onlara tedarik ettiğimiz müşteri aracıyla kazandı. Yani bu sistemin çalışabileceğini gösterdik. Ancak üretici olma konusunda bir paranoya söz konusu. Bu sistem diğer motor sporları organizasyonlarında çalışıyor. MotoGP'de bu yöntem var. Abu Dhabi'nin ardından bir Mercedes, Ferrari ya da Red Bull aracı alabilecekseniz, neden almayasınız?" demişti.

Ancak Motorsport.com'a konuşan McLaren patronu Zak Brown, bu araçları satmak yerine daha küçük takımlara ücretsiz verebileceklerini söyledi.

"Müşteri araçları bir yıl eski araçlar olacağı için, bu yönde devam edersek, bunları satmak yerine bağışlamaları gerektiğini savunurdum."

"Onlar için masraf olmayacak. Yaptıkları her şey, AR&GE, yedek parçalar zaten onlarda var. Bu yüzden bu araçları satmak yerine bağışlamaları gerek."

"Bu onlara paraya mal olmaz ve eğer gerçekten müşteri takımlarının para tasarrufu yapmalarını istiyorlarsa onlara araçları bu şekilde vermeliler."

Brown, F1'deki müşteri araçlarını sürekli olarak eleştirdi ve bunun sporun DNA'sına aykırı bir hamle olacağını söyledi.

McLaren Racing CEO'su, müşteri araçlarının geri dönmesine izin vermenin F1 için sadece kısa vadeli bir çözüm olacağını söyledi.

"Müşteri araçlarının hayanı olmadığımı biliyorsunuz. Herkes Formula 1'in DNA'sı hakkında konuşuyor ve bu, insanların kendilerinin üretici olmasıdır."

"Bence insanlar son zamanlarda kendi araçlarını yapmanın sınırlarını zorladılar ve diğerlerinin araçlarını yaptılar. Bu, bence ele alınması gereken bir şey."

"Eğer bu, maliyetle ilgili ise ve onların çözümü bu ise, o zaman bunun bir yaranın üstüne bant yapıştırmak gibi bir çözüm olduğunu düşünüyorum, çünkü müşteri araçlarına izin verdiğinizde, o zaman bulunduğunuz yere geri dönersiniz."

"Yeni normal (virüs sonrası) eski normal gibi olmayacak. Bu yüzden bana sadece yaranın üstüne bant koyma tarzı bir çözüm gibi geliyor."

"Sorunu bir veya iki yıl çözebilir, ama sonrasında başladığımız yere döneriz."

Jonathan Noble ve James Allen