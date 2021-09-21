Brown: "Monza, motor sporlarındaki en gururlu günümdü"

Daniel Ricciardo, geleneksel olarak galibiyetlerini podyuma çıktığında, yarıştığı ayakkabıdan şampanya içerek kutluyor.

2018'den bu yana McLaren Racing'in CEO'su olarak görev yapan 49 yaşındaki Zak Brown, bu kutlamayı atlamadı. Ricciardo, yarış ikincisi Norris'in desteği ile, ayakkabısına doldurduğu şampanyayı Brown'a içirdi.

Brown, "Bir dalganın üzerinize vurması ve sizin altında kalmanız gibiydi. Böyle hissettirdi ve çok eğlenceliydi. Podyumda, 12 yaşında üç çocuk gibiydik."

"Ayakkabıdan içilen şampanyanın tadı nasıl? Hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey, motor sporlarında en gururlu günüm olduğu." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, with the Constructors trophy Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Brown elinin altındaki imkanlardan faydalanıyor ve sürücülerine eğlenceli bir çalışma ortamı sunuyor. Bunun örneklerinden biri de Ricciardo'ya, hayranı olduğu Earnhardt'ın 3 numaralı Chevrolet Monte Carlo'sunu sürme fırsatı verilecek olması.

Formula 1 tarafından sunulan verilere göre McLaren, en çok sevilen üç takım yer alıyor ve bu, tesadüf değil.

Brown, başarılı bir iş ortamı oluşturmak için bu konuya özellikle önem veriyor.

Brown, "McLaren'ın herkes için favori takım olması hoşuma gider. Ancak sevilmemeyi de kaldırabiliriz."

"Bana göre eğer eğlenirseniz, insanlar da yaptıklarından keyif alırlar ve beraber çalışabilirler. Daha açık, daha dürüst ve çalışkan olurlar."

"Eğlenmeyi de seviyorum. Kazanmayı da seviyorum. Eğer bu ikisini aynı anda yapabiliyorsak, o gün güzel bir gün olur." diye ekledi.

Çeviren: Aybike Simay Erden