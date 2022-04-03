Brown: "Monako, takvimde kalmak için modern F1'e uyum sağlamak zorunda"

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2023'te dünya şampiyonasında aynı anda üç yeni yarış dahil olaca. Üç yıllık aradan sonra Çin takvime geri dönerken, 2021'de F1'e ev sahipliği yapan Katar ve takvimin yeni yarışı Las Vegas gelecek yıl F1'e ev sahipliği yapacak.

Anlaşmanın açıklamasından bu yana Formula 1'in hangi yarışları takvimden çıkarabileceği konuşulmaya başlandı ve bunlar arasında Fransa ve Belçika öne çıksa da, Monako'nun da takvimden düşebileceği konuşuluyor.

Monte Carlo'nn ev sahipliği yaptığı Monako yarışı, Formula 1 tarihinin en ikonik yarışlarından birisi. Fakat pist oldukça dar bir bölgede yer alıyor ve yeni araçların hem geniş hem de ağır olması nedeniyle hiç geçiş yapılamıyor.

Hatta pilotlar, büyük bir lastik avantajına sahip olsalar bile öndekini geçemiyorlar. Bu da yarışla ilgili tek heyecanının muhtemel kazalar olduğu anlamına geliyor.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Formula 1'in önceliğinin stratejik çıkarları olması gerektiğini ve eğer Monako takvimde kalmak istiyorsa, yarışı daha iyi hale getirmekten başka çareleri olmadığını belirtti.

Zak Brown, Reuters'a şöyle dedi: "Monako yarışı her zaman Formula 1'in göz alıcı tarafını simgelemiştir."

"Ancak Miami, Singapur ve Las Vegas'ın şampiyonaya, güçlü bir bir cazibe faktörü olan yeni pazarlara girme fırsatı sağladığını düşünüyorum."

"Bence Monako'daki yarış, diğer tüm yarışlarla aynı ticari şartlar altında gerçekleştirilmeli ve organizatörleri de muhtemelen pistlerini modern Formula 1'e nasıl uyarlayacaklarını düşünmeleri gerekiyor çünkü araçlarımız büyüdükçe yarışlar giderek zorlaşıyor."

"Elbette yarışın tarihsel önemlini göz önünde bulundurmalıyız fakat ortaya çıkan gösterinin nasıl olduğunu da göz önünde bulundurmalıyız."

"Kararda belirleyici olmamakla birlikte dikkate alınması gereken bir başka unsur da bu yarışın sporumuzun ekonomisine nasıl bir katkıda bulunduğu."

"Gelecekte Monako GP'nin yapılmasını isterim fakat tüm şampiyonanın çıkarları, bir sürücünün, bir takımın veya bir yarışın çıkarlarından üstündür."

Mclaren F1 team pit stop Monaco GP Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images