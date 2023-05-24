Brown: "Monako pisti, MCL60'a Miami'den daha uygun"

McLaren, 2023 sezonunda istikrarlı performans göstermekte zorlandı ve genel olarak beklentilerin altında bir performans sergiledi.

Bu hafta sonu yapılacak Monako GP öncesi konuşan Zak Brown, daha iyi olmayı beklediklerini dile getirdi.

Brown, "Monako Formula 1 takvimindeki en önemli yarışlardan birisi. Oradaki sıralama turları kesinlikle muhteşem ve atmosfer gerçekten büyüleyici."

"Yani birbirinden çok farklı iki yarış ama her ikisi de çok farklı nedenlerle de olsa izleyiciler için heyecan verici."

"Miami'deki yarış McLaren için kötü geçti fakat şimdi daha iyisini elde etmemizi engelleyen şeyin ne olduğunu biliyoruz, böylece sorunları çözmek için ilk adım atılmış oldu."

"Bu yüzden Monako'da iyi bir performans göstermemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Sezona geliştirilmesi gereken bir araçla başladığımız açık fakat giderek daha iyiye gidiyoruz. Monako'daki pistin MCL60'a Miami'ye kıyasla daha uygun olacağına inanıyoruz, bu yüzden her şey iyi olmalı, fakat grid şu anda çok yakın ve her şeyi sadece birkaç ondalık belirliyor. 0.1 saniye ile kendinizi önde veya arkada bulabilirsiniz."

"Aracımızın sıcak havada yeterince iyi olmadığını kabul etmeliyiz, arka lastikte güçlü bir aşınma başlıyor. Miami tam olarak böyleydi. Buna ek olarak, yeni bir asfalt vardı ve bu da yol tutuş eksikliğine sebep oldu."

"Tıpkı Bahreyn gibi Miami'deki koşullar da aracımız için uygun değildi. Fakat Monako'da her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Montreal'de de iyi işler yapabileceğimizi düşünüyoruz ve Avusturya ve Britanya Grand Prix'si için de önemli güncellemelerimiz var. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında gelişebiliriz." dedi.