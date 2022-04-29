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Formula 1 Haberler

Brown: "Miami, F1'e Super Bowl havası getirecek"

Zak Brown, gelecek hafta ilk defa gerçekleştirilecek Miami Grand Prix'sinin büyük bir ilgi gördüğünü ve Formula 1'in şimdiden Super Bowl gibi hissettirdiğini söylüyor.

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Brown: "Miami, F1'e Super Bowl havası getirecek"
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Zak Brown, McLaren'ın, 8 Mayıs'ta Hard Rock Stadyum'da gerçekleştirilecek yarış için konuk ağırlama servisi en fazla satılan takım olduğunu söyledi.

Brown, Reuters'a şunları söyledi: "Harika olacak."

"Altı yıldır buradayım ve hiçbir grand prix'ye, Miami kadar ilgi gösterildiğini görmedim."

"Konuk ağırlama sayımızı kolayca iki katına çıkarabiliriz ve şimdiden Miami'de en fazla konuğu ağırlayacak takım biziz. İnsanlar, Super Bowl gibi 'Miami yarışına gidiyor musunuz?' diyorlar."

"20 yıldır F1'deyim ve grand prix'lere gitmeye alışkınım ama böyle bir şey hiç görmedim."

Miami, sezonun beşinci yarışına ev sahipliği yapacak ve Austin ile birlikte bu yıl Amerika'da gerçekleştirilecek iki yarıştan ilki olacak. 2023'te ise Las Vegas ile birlikte bu sayı üçe çıkacak.

Brown, McLaren'ın ünlüler ile birlikte 1.000 konuğu ağırlayacağını, ayrıca Paddock Club ve tribünlerin yanı sıra bir McLaren House olacağını söyledi.

Miami track overview

Miami track overview

Fotoğraf: Miami Dolphins

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