Brown: "Miami, F1'e Super Bowl havası getirecek"

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Zak Brown, McLaren'ın, 8 Mayıs'ta Hard Rock Stadyum'da gerçekleştirilecek yarış için konuk ağırlama servisi en fazla satılan takım olduğunu söyledi.

Brown, Reuters'a şunları söyledi: "Harika olacak."

"Altı yıldır buradayım ve hiçbir grand prix'ye, Miami kadar ilgi gösterildiğini görmedim."

"Konuk ağırlama sayımızı kolayca iki katına çıkarabiliriz ve şimdiden Miami'de en fazla konuğu ağırlayacak takım biziz. İnsanlar, Super Bowl gibi 'Miami yarışına gidiyor musunuz?' diyorlar."

"20 yıldır F1'deyim ve grand prix'lere gitmeye alışkınım ama böyle bir şey hiç görmedim."

Miami, sezonun beşinci yarışına ev sahipliği yapacak ve Austin ile birlikte bu yıl Amerika'da gerçekleştirilecek iki yarıştan ilki olacak. 2023'te ise Las Vegas ile birlikte bu sayı üçe çıkacak.

Brown, McLaren'ın ünlüler ile birlikte 1.000 konuğu ağırlayacağını, ayrıca Paddock Club ve tribünlerin yanı sıra bir McLaren House olacağını söyledi.

Brown, "Bu, futbol oynanan, devre arası gösterileri yapılan ve ünlülerin olduğu Super Bowl gibi hissettiriyor." dedi. Miami, şimdiye kadar Super Bowl'a 11 kez ev sahipliği yaptı ve bunların altısı Hard Rock Stadyum'unda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Austin, F1'in en büyük taraftar kalabalığına ev sahipliği yaptı ve üç gün boyunca toplam 400.000 kişi katıldı. Brown, Teksas'taki yarışın, sporun popülerliğini artırmakta büyük bir rol oynadığını ve bu ilginin kaybolacağına dair hiçbir işaret görmediğini söyledi. Brown, "Vegas ile birlikte spor hiç bu kadar sağlıklı ve heyecanlı olmamıştı." "Aracımızın üzerindeki partnerlerimize bakarsanız, yarısının ABD merkezli şirketler olduğunu görürsünüz. Yani, ABD merkezli şirketlerin bunu desteklemesiyle birlikte, gidecek uzun bir yolumuzun olduğunu düşünüyorum." dedi. Takım patronu ayrıca, Miami Gardens sakinlerinden bazılarının gürültü nedeniyle yarışı durdurma çabası göstermelerini önemsemedi. Brown, "Amerika'ya hoş geldiniz." "Okuduğum manşet, insanların sağır olmaktan korkmalarından bahsediyordu. Ben garajda kulaklık bile kullanmıyorum." "Miami'ye getirilecek ilgi ve gelir, ses duymak istemeyen ve büyük olasılıkla bir Formula 1 aracını hiç duymamış olan birkaç insandan çok daha fazlasına büyük katkı sağlayacak." diye ekledi.

Miami track overview Fotoğraf: Miami Dolphins