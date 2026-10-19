Formula 1 Amerika GP

Brown, mevcut sezonu değerlendirdi: “Farklar her geçen gün kapanıyor”

Zak Brown, yeni teknik kurallar altında zorlu bir dönem geçirdiklerini kabul ederken, son bölümü güçlü bir performansla tamamlamak istediklerini belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 19 Eki 2026 14:35

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Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Markalar Şampiyonluğu unvanını koruma mücadelesi veren McLaren için 2026 sezonu oldukça zorlu geçiyor. Takım, şampiyona lideri Mercedes’in 239 puan gerisinde kalırken, ikincilik koltuğundaki Ferrari’nin de 105 puan arkasında yer alıyor. Performansını yükselten Red Bull ile arasındaki fark sadece yedi puana kadar inen McLaren, bu sezon Lando Norris’in Macaristan ve Zandvoort’ta aldığı iki galibiyet dışında podyumun en üst basamağına çıkamadı.

MCL40 aracının aerodinamik yük artışıyla çözülemeyen temel yol tutuş ve araç dinamiği limitleri, takımı 2027 yılı için şasi konseptini tamamen değiştirmeye yöneltti. Düzlük hızı ve sürüklenme sorunlarının da etkisiyle geliştirme odağını gelecek sezona kaydıran McLaren’da CEO Zak Brown, mevcut sezonu değerlendirdi.

Frederic Vasseur, Ferrari, Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sezon performansını değerlendirmesi istendiğinde gerçekçi bir tablo çizen Zak Brown, şampiyonadaki rekabetin boyutunu şu sözlerle aktardı: "Zor bir yıl oldu. Pek çok ilerleme kaydettik ve çok şey öğrendik.”

“Avustralya’ya gittiğimizde herkes Mercedes’in üst üste 24 yarış kazanacağını düşünüyordu ve gerçekten de inanılmaz bir sezon geçirdiler. Şampiyonluğu kazanamazlarsa çok şaşırırım.”

“Ancak onları tanıdığım kadarıyla hiçbir şeye garanti gözüyle yaklaşmazlar, zaten olması gereken de bu. Matematiksel olarak bitmeden hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Şu anda yarış kazanan dört farklı takım var.”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Dolayısıyla yine inanılmaz derecede rekabetçi bir sezon izliyoruz. Alpine’in pole pozisyonu aldığını gördük, zaman ekranlarına baktığınızda ister Racing Bulls ister Alpine olsun, hiç kimse çok geride değil. Farklar her geçen gün kapanıyor."

Önlerinde kalan son yarışları en iyi şekilde değerlendirerek yeni sezona moral taşımak istediklerini vurgulayan Brown, hedeflerini şu ifadelerle özetledi: "Bu yıl bizim açımızdan zorlu ve öğretici bir yıl oldu. Ancak sezonu yüksek bir tempoda bitirmek istiyoruz ki 2027’ye şampiyonluk mücadelesi verecek şekilde girebilelim."

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- Motorsport.com Ekibi

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