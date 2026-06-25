Brown: "Mercedes’ten son derece memnunuz"

Sezona talihsiz ve çalkantılı bir başlangıç yaptıktan sonra Suzuka ve Miami arasında toparlanma sinyalleri veren McLaren, Montreal'de yeniden sert bir düşüş yaşadı. Woking merkezli ekip Monako'da da parlayamadı; Barselona'da ise Kimi Antonelli'nin son turlarda yaşadığı bir dayanıklılık sorunu yüzünden yarışa veda etmesi, Lando Norris için podyuma giden kapıyı araladı.

McLaren CEO’su Zak Brown’a göre, şampiyonada üstünlük sergileyen Mercedes’i yakalamak hala mümkün. Amerikalı yönetici, geçtiğimiz günlerde takımın geleceği hakkında konuşarak Mercedes ile olan ilişkilerini koruyacaklarını ve rekabete devam edeceklerini belirtti.

Lando Norris, McLaren, Zak Brown, McLaren Fotoğraf: Lubomir Asenov / LAT Images via Getty Images

Mercedes motoru kullanan diğer takımlar gibi McLaren de özellikle güç ünitelerinin bataryalarından kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle yarış dışı kaldı. Buna rağmen Brown, Mercedes ile olan teknik ortaklığa sadık kalacaklarını vurguladı: "Mercedes güç ünitesini anlama ve birlikte çalışma konusundaki durumumuz, yılın başına kıyasla bugün kesinlikle çok daha iyi.”

“Mercedes’ten son derece memnunuz, kendileri harika bir ortak. Müşteri motoruyla kazanılamayacağını söyleyenleri onlarla birlikte haksız çıkardık.”

“Önceliğimiz, yaklaşan kural değişikliklerinde de onlarla çalışmaya devam etmek."

McLaren yönetimi için en sıcak gündem maddelerinden biri, kardeş takımlar olmaya devam ediyor. Brown, gridin yalnızca tamamen bağımsız ve birbirine bağlı olmayan üreticilerden oluşması gerektiğine dair uzun süredir verdiği mücadeleyi yineledi: "Bu durum şu anki özel bir olaya verilen bir tepki değil, on yıldır savunduğum bir duruş.”

Zak Brown, McLaren Fotoğraf: Sona Maleterova / Getty Images

“'B-Takımı' sistemi veya ortak sahiplikler spora zarar veriyor ve bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.”

“Bunu Toto Wolff ve takımların çoğuyla konuştum; felsefi olarak hepimiz aynı fikirdeyiz. Her sporda aynı finansal kurallarla oynamak ve sadece kendi çıkarları doğrultusunda oy kullanan, yarışan bağımsız takımlara sahip olmak istersiniz.”

“FIA ve F1 de bu konuda hemfikir, şimdi sadece bunun gerçekleşmesini sağlayacak kuralları belirlemek gerekiyor."