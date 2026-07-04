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Formula 1 Britanya GP

Brown: "Mercedes’in son motor güncellemesi henüz bize ulaşmadı"

McLaren CEO'su Zak Brown, henüz Mercedes'in en son motor güncellemesini almadıklarını ve yeni güç ünitesine Belçika Grand Prix'sinde kavuşmayı umduklarını açıkladı.

Neşe Akkoyun
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Zak Brown, McLaren

Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

Son şampiyon McLaren, 2026 sezonuna hem performans eksikliği hem de motor dayanıklılığı sorunlarıyla başlayarak beklentilerin altında kaldı. İlk sekiz yarışın yedisini fabrika takımı Mercedes’in, diğerini ise Ferrari’nin kazandığı sezonda McLaren, Britanya Grand Prix'si öncesinde şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor.

Silverstone’da konuşan McLaren CEO’su Zak Brown, önümüzdeki yarışlarda gelecek güncellemelerle birlikte performanslarının artacağını ve yeniden galibiyet mücadelesine dahil olacaklarını belirtti.

Takımın şu anki performans eksiğinin arkasındaki en büyük etkenlerden birini açıklayan Zak Brown, gridde Mercedes motoru kullanan takımlar arasında en güncel versiyona henüz geçmeyen tek ekibin kendileri olduğunu söyledi: "Araç üzerinde biraz daha gelişim kaydetmemiz ve Mercedes’in mevcut en güncel motoruna geçmemiz gerekiyor.” 

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Mercedes’in son motor güncellemesi henüz bize ulaşmadı, güncellemeyi almayan tek takım biziz ancak kısa süre içinde bize de gelecek. Elinizde olduğunu bildiğiniz bir performansı aracınızda kullanamamak elbette sinir bozucu; tam potansiyeli bir an önce pistte görmek istiyorsunuz."

Brown, bu gecikmenin bir tedarik krizinden kaynaklanmadığını, tamamen motor kullanım ömürleri ve planlanan motor havuzu stratejisiyle ilgili olduğunu vurguladı. Williams pilotu Carlos Sainz’ın zorunlu bir motor değişimi nedeniyle bu güncel versiyona erken geçmek zorunda kaldığını hatırlatan Amerikalı yönetici, her takımın farklı döngüleri olduğunu hatırlattı.

Yeni motorun Belçika Grand Prix'sine yetişmesini beklediklerini söyleyen Brown, bu güncellemeyle MCL40 aracının genel dengesini de iyileştireceklerini ifade etti. Geçen sezon şampiyonluğa Mercedes müşteri takımı olarak ulaşan McLaren, bu hamleyle Lando Norris ve Oscar Piastri’nin araçtan daha istikrarlı bir tempo almasını hedefliyor.

İzle: F1 Gündem: Verstappen'in McLaren'a katılma şartı, Ferrari ve Aston Martin'den önemli güncelleme!

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