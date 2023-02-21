Brown: "McLaren'in takım patronu değişimi 'sorunsuz' oldu"

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Seidl'in Sauber'e geçişi geçen yılın sonlarında duyuruldu ve Stella hemen Seidl'ın yerine seçildi.

Stella, McLaren'e 2015 yılında Ferrari'den katıldı ve son olarak yarış direktörü olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu.

Brown, Stella'nın takım hakkındaki bilgisinin bu değişimi çok daha kolay hale getirdiğini söylüyor.

Amerikalı, "Her şey çok sorunsuz oldu."

"Değişim neredeyse bir gecede gerçekleşti. Andrea ertesi sabah yerleşti."

"Açıkçası ekibi çok iyi tanıyor, hepsiyle çok yakın çalıştı, neredeyse on yıldır burada. Tam olarak takımı yönetmesini istediğimiz kişiydi."

Stella, McLaren deneyiminin yeni görevi devralmasını kolaylaştırdığını kabul ederken, takımın bazı alanları hakkında daha fazla bilgi edinmesi gerektiğini de kabul etti.

Stella, "Bu geçişin en güçlü iki noktası olduğunu düşünüyorum."

"Birincisi takım hakkındaki bilgim, ikincisi ise bazı önemli projelerin daha önce başlatılmış olmasıydı."

Andrea Stella, Race Engineer, McLaren Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Daha önce yaptığım işlere kıyasla çok daha fazla şey öğrenmem gerekiyor; örneğin teknik ve üretim tarafı ya da genel olarak tüm bu alanların mümkün olduğunca verimli çalışmasını sağlamak ve tamamen performansa odaklanmak gibi."

"Peki bunu nasıl başarıyorsunuz? Bunu çok ama çok sayıda görüşme yaparak başarıyorsunuz. Takımı tümüyle bilmeniz, bunu çalışanlarınızla birlikte değerlendirmeniz ve onları aynı sayfada buluşturmanız, misyonu anlamanız gerekir. Aslında, öncelikle misyonu belirtin, herkesin bunu anlamasını sağlayın ve ardından planı uygulamak için çalışmaya başlayın."

"Yani önce süreklilik unsurları, ki bunlar başlangıç için iyi unsurlardı, daha sonra bunun ne zaman uygulanması gerektiği gibi pek çok ayrıntıya gireceğiz."

Lando Norris, Seidl'e saygılarını sunarak Stella'nın takım patronluğu görevini yerine getirebileceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

Norris, "Bence Andreas, McLaren'in şu anki durumu ve son birkaç yıldaki değişimle çok iyi bir iş çıkardı."

Andrea Stella, Race Engineer, McLaren, with Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"MTC [McLaren Teknoloji Merkezi] içinde sahip olduğumuz yapı ve atmosfer ile Andreas çok iyi bir rol oynadı ve birçok farklı ve başarılı takımlarda takım menajerliği yaptı. Bu yüzden büyük bir rol oynadı ve bence Andrea'nın doldurması gereken büyük bir boşluk var."

"Ama aynı zamanda onun yapabileceklerine de güvenim tam. Ayrıca farklı bir bakış açısı da getirebilir. Kendisi yarış mühendisliği yapmış biri, bu yüzden de her şeyi yarışçı bakış açısıyla görüyor ve anlıyor; Andreas'ın da pek çok yönden yaptığı gibi."

"Uzun süredir bu pozisyonda değil ama takımı canlandırmak, morallerin yüksek olduğundan emin olmak -özellikle de sezonun bu kadar başlarında- sorunlarımızla, zayıf yönlerimizle mücadele etmek ve tüm bu alanlarda gelişmek için çok net bir plan sunmak konusunda çok iyi bir iş çıkardı."

"Fabrika çevresindeki insanlardan aldığım geri bildirimlere bakılırsa, bence her şey yerine oturdu, çok çabuk alıştı ve insanlar yaptığı işten ve verdiği geri bildirimlerden çok memnun. Yani güven eksikliği ya da başka bir şey yok. İşlerin gidişatından çok memnunum." dedi.