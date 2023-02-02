Brown: "McLaren'in sıfırlanmaya ihtiyacı vardı"

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2016 sezonunda Genel Müdür olarak McLaren ailesine katılan Brown, 2018 sezonu başlamadan kısa bir süre önce ise CEO olarak atandı.

Göreve geldikten yaklaşık üç ay sonra takım patronu Eric Boullier ile yolları ayıran Brown'ın öncelikleri güçlü bir kadro kurmak ve bu kadroyu besleyecek sponsorlarla anlaşmaktı.

Bu iki hedefi yerine getirebilen Brown, takımı alt sıra bataklığından çıkararak yeniden düzenli puan alabilecek, hatta podyum mücadeleleri verebilecek kıvama getirdi.

Takımın çalışma biçimini ilk günden beri beğendiğini söyleyen Brown, işleri ileri taşımak için kendi yaklaşımını uygulamasının da önemli olduğunu düşünüyor.

McLaren resmi sitesine verdiği röportajda Brown, "Bence takım içindeki iş ahlakı her zaman harikaydı, sadece biraz sıfırlanmaya ihtiyacımız vardı."

"Sıfırlanmanın ilk aşaması tarihi renk düzenimize [papaya] dönmek oldu. O dönemden beri McLaren'ın elde ettiği sonuçlara bakarsanız, gerçekten mükemmel olduğunu görürsünüz."

"Tüm zamanların en başarılı ikinci Formula 1 takımıyız, ayrıca Monaco, Indianapolis 500 ve Le Mans'tan oluşan Triple Crown'ı kazanan da tek yarış takımıyız, dolayısıyla geriye dönüp baktığımda tarihimizle gurur duyuyorum.

"Ancak işler devam ediyor ve liderlerin farklı tarzları var."

"Benim tarzım daha çok 'sıkı çalış, sıkı mücadele et' şeklinde. Buradaki mücadele yarış kısmına bir atıf, çünkü biz büyük yarış arabalarıyla yarışan büyük çocuklarız."

"Oldukça tutkuluyuz ve çok eğleniyoruz, ama aynı zamanda ciddi olmaya ve kazanma arzusunu takım içinde yaymaya çalışıyoruz, umarım zaman içinde daha da iyiye gideriz."

"Yarışmayı kesinlikle seviyorum, bunun yanı sıra hayatım boyunca şirketler yönettim, motor yarışları içinde ve çevresinde kendi şirketimi kurdum, bu yüzden spora iş dünyası olarak da bakıyorum."

"İşimi seviyorum, her gün buraya gelmeyi seviyorum, umarım bu herkese yansır ve burası çalışmak için harika bir yer olur." dedi.