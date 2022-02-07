Brown: “McLaren’ın şampiyonluk mücadelesi vereceğini söylemek gerçekçi olmaz”

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Geçtiğimiz sene Daniel Ricciardo, İtalyan Grand Prix’sini kazanarak McLaren’ın galibiyeti hasretine son verirken takım arkadaşı Lando Norris ise yarışı ikinci tamamladı. Söylenen ve yaşanan her şeye rağmen 22 yarışlık sezon boyunca 1-2 finiş gören tek takım McLaren oldu.

McLaren, takımlar şampiyonasında üçüncülük için Ferrari ile sıkı bir mücadele verse de sezonun sonunda liderliği alan İtalyan takım oldu.

McLaren, Ferrari’nin 48.5 puan ardında 4. sıraya yerleşti ancak takımlar şampiyonasının galibi Mercedes’in 300’den fazla puan gerisinde kaldı.

Takımın CEO’su Brown, McLaren’ın yeni jenerasyon araçlara rağmen bu farkı kapayamayacağını düşünüyor.

Gulf Business’a verdiği demeçte Brown, “Bence [2021]’de ilk yarışımızı kazanmış olmamız harika. Yine de beklentilerimizi gerçekçi olmayan bir seviyeye çıkarmamak konusunda dikkatli olmalıyız.”

“2022’de hedefimiz iki yarış kazanmak olacak demek istemiyorum çünkü hedefimiz gridin önlerine yaklaşmaya çalışmak olacak. Tabii ki elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız.” dedi.

Brown; Mercedes, Red Bull ve Ferrari’yi yakalamak için McLaren’ın teknik açıdan birkaç yıla daha ihtiyacı olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “Hâlâ tamamlamamız gereken bir teknik altyapı var ve bunun en önemli örneği rüzgar tüneli. Önümüzdeki seneye şampiyonluk adayı olacağımızı düşünerek başlamıyorum.”

McLaren, bu seneki şampiyonaya Richard Mille, Dell Technologies ve Coca-Cola gibi bazı büyük sponsorlarla katıldı. Ancak isim sponsorları yoktu ve Brown, buna ihtiyaç duymadıklarını da belirtti.

Brown, “İş planımıza göre bir isim sponsoru aramıyoruz ve bu başladığımızda aldığımız kasıtlı bir karardı.”

“İsim sponsoru bulmaya karşı değiliz ama pazarlama stratejimize göre buna ihtiyacımız yok.” diye ekledi.