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McLaren, neden Ricciardo yerine Piastri'yi seçti?

Daniel Ricciardo ve McLaren'in karşılıklı olarak Avustralyalı pilotun çok yıllık sözleşmesini erken feshetme kararı almalarının ardından, 2023'te Ricciardo'nun takımdaki yerini Oscar Piastri'nin alacağı doğrulandı. McLaren CEO'su Zak Brown, takımın neden bu seçimi yaptığını açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
McLaren, neden Ricciardo yerine Piastri'yi seçti?
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Geleceğiyle ilgili haftalarca süren spekülasyonların ardından, ağustos ayında Ricciardo ve McLaren'in karşılıklı olarak çok yıllık sözleşmesini erken feshetme konusunda anlaştıkları, yani Ricciardo'nun 2022 sonunda takımdan ayrılacağı doğrulandı.

Kısa bir süre sonra, Piastri'nin genç sürücü akademisinde olduğu Alpine ile yaşadığı birtakım anlaşmazlığın ardından Sözleşme Tanıma Kurulu tarafından 2023 için McLaren pilotu olduğuna karar verildi. 

2022'de Alpine'de yedek pilot olarak görev almadan önce 2021'de Formula 2 Şampiyonluğunu kazanan 21 yaşındaki pilot ilk F1 deneyimini yaşayacak. Ancak Brown, genç pilotun bunu başarabileceğinden emin.

McLaren için verdiği bir röportajda takımın neden Ricciardo yerine bir çaylağı tercih ettiği sorulduğunda Brown şu açıklamayı yaptı: "Oscar'ın sansasyonel bir yarış pilotu olacağını düşünüyoruz."

"Bugüne kadarki kariyerine bakarsanız, ilk yılında pek çok şampiyonluk kazandı. Bu, onun ne kadar özel olduğunu gösterir; ayrıca spora harika bir zihinsel yaklaşımı var."

"Lando'nun çok tecrübeli olduğunu düşündüğümüzden, tecrübe ve gençliğin harika bir karışımına sahip olduğumuzu hissediyoruz. Ayrıca, tecrübemiz aynı zamanda gençliğe de sahip."

"Bu yüzden Lando ve Oscar'dan oluşan pilot kadromuzun öngörülebilir gelecekteki potansiyeli bizi çok heyecanlandırıyor." 

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